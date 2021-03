Nazbieral tisíce pivných pohárov. Prestal, keď sa z toho stal biznis

Pivný fajnšmeker a sládek Peter Lariš z Čadce začal so zberateľstvom pred rokmi v Čechách.

3. mar 2021 o 16:34 Pavol Stolárik

Na Slovensku existuje množstvo zberateľov, ktorých hobby sa točí okolo piva. Či už sú to zberatelia etikiet, pivných tácok, kovových štopľov, piva samotného, ale tiež nádob na pivo. A týmto nádobám sa dnes budeme venovať.Peter ich má viac ako dvetisíc. So zberateľstvom skončil, keď si z toho urobili špekulanti biznis.

Petra poznám už dlhé roky. O tom, že je špecialista na pivo, som sa dozvedel už dávno. Vyberá si, do akého pivovaru pôjde, kam na pivko. Ja ako neandrtálec som sa len pozeral, kde a aké pivovary môžu byť.

S úsmevom vždy hovoril: „Dobré pivko, k tomu niečo pod zub. To je úplná nirvána. Keď vieš, čo piješ, tak svoje zdravie neničíš, skôr ho povzbudzuješ.“

Ja som vždy odpil, povedal, že chutí, ale rozdiel medzi pivom a PIVOM som nikdy nebadal. Asi som nemal taký mlsný jazýček. Prešli sme tých pivovarov veľa. Naštartovali Volkswagen od ďalšieho kamaráta Petra. Je to zaujímave. Veľa Petrov a Pavlov len niekam na pivo. Jeden vodič, pečené rebierka, chlieb s oškvarkami. Divili by ste sa. Je to všade. Aj v Čechách, aj na Slovensku. Len to pivo je rozdielne.

Teda bolo. Niekdy kým sa nestalo. Nie, už nechcem písať o tom, čo každému lezie na nervy. Koronu v tomto článku nehľadajte. Tak sa partia zišla a časom zas rozišla. Až neskôr sa Peter priznal, že s pivovarmi má už svoje prežité. Vzal ma do svojho kráľovstva. A vtedy som pochopil. Toľko pivných pohárov som pokope v živote nevidel.

Potom sa mu rozviazal jazyk a ja som len s údivom počúval. Ako sa z milovníka piva stal zberač pivných pohárov, potom fajnšmeker a nakoniec aj sládek a pivovarník. Toto je Peter Lariš. Nebudeme sa venovať pivu, len jeho zberateľskej vášni. Pivu možno nakoniec.

Začiatok

Tak skúsme od začiatku. Ako mi Peter prezradil, pivo mu zachutilo už v mladosti.

„Ale nikomu to nehovor,“ smial sa pri našom rozhovore.

Keď dospieval, začalo mu chutiť pivo. Zaujímala ho história výroby piva, ale aj samotná výroba.

„Tak som chcel o tom vedieť viac. Začal som teda so zbieraním informácií a skúseností v českých pivovaroch. Hlavne v tých menších, pretože v tom čase ich tam bolo viac ako na Slovensku. A keď tam mali na predaj poháre, vždy som si nejaký kúpil, alebo vypýtal. Tak začala pomaly vznikať moja zbierka. Prvý pohár som získal v Hradci Králové v pivovare U Cára,“ popísal, kde a kedy prišiel ten prvý.