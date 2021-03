Hojdačku odrezali. Pred letom ju postavia opäť, ľudí vyzývajú na diskusiu

Atrakciu navštevovali stovky ľudí.

3. mar 2021 o 10:06 Radoslav Blažek

Hojdačka, ktorá vďaka partii mladíkov vyrástla v Oščadnici (v časti označenej Zonka), sa v priebehu niekoľkých týždňov stala obľúbeným terčom návštevníkom. Za atrakciou v priebehu jedného víkendu zamierilo rekordných päťsto ľudí. Ľudia sa z nej však dlho neradovali, v pondelok ju niekto zrezal.

„Môžem potvrdiť, že už pred pár dňami sa mi dostalo do uší, že istá skupina ľudí chce hojdačku odrezať,“ prezrádza Juraj Gavlák.

Jeden z iniciátorov a realizátorov oščadnickej hojdačky dopĺňa, že celú jeho partiu takýto osud tohto krásneho miesta mrzí, sčasti ho však vie pochopiť.

„Áno, rozumieme, že záujem ľudí so sebou priniesol aj nedisciplinovaných návštevníkov, na ktorých pravdepodobne táto hojdačka doplatila tým, že ju niekto zničil. Pokiaľ ale niekto nabral odvahu ju odrezať, mohol mať odvahu aj na osobné stretnutie, kde by sme určite našli vhodné riešenie.“

Ľudia jazdili autami do zákazov

Osud novej atrakcie však nie je definitívne spečatený. Partia mladíkov okolo Juraja Gavláka chce v spolupráci s obcou Oščadnica hojdačku opäť postaviť, stať by sa tak malo niekedy pred letom.

Realizátori atrakcie chcú zároveň urobiť všetky kroky, aby hojdačka vydržala na svojom mieste viac než pár dní či týždňov.

„Niektorí návštevníci chceli vyjsť autami čím bližšie, išli ďalej napriek zákazom, parkovali ľuďom pri záhonoch. Toto sa musí zmeniť. Preto dole na parkovisku pri Lalíkoch pribudnú informačné tabule, na ktorých budú všetky podstatné informácie, ktorými sa budú musieť turisti riadiť. Pôjde napríklad o zákaz vjazdu áut či dodržiavanie prístupovej trasy ku atrakcii,“ vysvetľuje Gavlák.

Dopĺňa, že vyzýva všetkých ľudí, ktorí chcú o tomto zámere diskutovať, aby sa ozvali. „Sme otvorení akýmkoľvek rozumným riešeniam. Teraz je tá vhodná doba, nie je riešením niečo len tak bez debaty odstrániť,“ pokračuje.

Motivuje ich aj radosť v očiach detí

Podľa slov Juraja Gavláka s chalanmi už predtým uvažovali, či hojdačku nezastihne podobný osud ako tie v iných kútoch Slovenska.

„Ale, my sme neurobili nič zlé. Turistický chodník bol na tomto mieste vždy, my sme len pridali hojdačku,“ vraví Gavlák.

O tom, že je to správny zámer, ho presvedčila aj radosť v očiach detí. „Raz som tu videl kráčať asi 7-ročné dievčatko. Bolo úplne šťastné, že sa mohlo pohojdať, užiť si krásny výhľad a zapísať sa do knihy návštevníkov. Pre takéto momenty sa to naozaj oplatí.“

Mladík z Oščadnice však zdôrazňuje, že aj budúcnosť bude len a len o disciplíne ľudí. „Ak návštevníci nechajú autá dole na parkovisku, pôjdu po vyznačenom chodníku a nebudú za sebou nechávať odpadky, môžeme nájsť s miestnymi spoločnú reč. My urobíme pre to všetko. Viete, aj doteraz sme sa snažili, po víkende sme kontrolovali trasu. Žiaľ, našli sme aj vyhodené odpadky,“ dodáva na záver.

Nuž, treba veriť, že príbeh atrakcie v Oščadnici bude mať šťastný koniec!