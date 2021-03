Kinosály zívajú prázdnotou, noviniek sme sa nedočkali

Kino Domu kultúry v Čadci zatvorili, na chvíľu otvorili a potom zavreli na neurčito.

4. mar 2021 o 19:19 Pavol Stolárik

Na opatrenia doplatili aj kiná. Po prvej prestávke ale nebolo čo premietať. A ani pre koho. Kino domu kultúry v Čadci sa pokúsilo po prvej vlne pandémie koronavírusu opäť otvoriť. Avšak žiadaný účinok sa nedostavil. Distribučné spoločnosti čakali s premiérami nových filmov na celosvetové otvorenie kín, ktoré neprišlo.

Riaditeľka Domu kultúry v Čadci Ľubica Kullová ozrejmuje, že prvým podujatím, ktoré po prvej vlne prišlo bolo letné kino, ktoré navštívilo množstvo ľudí. Bola to prvá akcia v tom prázdne podujatí.

„Ľudia boli vďační, že sa môžu nejak kultúrne vyžiť. Na námestie sme vytiahli silný projektor, premietacie plátno, rozložili lavičky. Vtedy nebolo obmedzenie stretávania sa ľudí vonku,“ dodala riaditeľka Domu kultúry v Čadci.

Kino Domu kultúry po uvoľnení opatrení začalo premietať s obmedzeniami, len v piatok, sobotu, nedeľu, a nakoniec kino úplne zavreli.

„Posledné, čo sme odpremietali boli Vianoce s kinom. Posledné premietanie bolo 18. decembra, od 19. decembra bol zákaz. Tak sme namiesto troch dní premietali jeden,“ hovorí Kullová.

Čadčianske kino má výhodu oproti multiplexom. Tie majú viac sál, ale s menšou kapacitou.

„U nás v kine je kapacita 400 divákov. Mohli sme mať teda pri naplnení päťdesiatich percent dvesto divákov, čo je pre naše kino dosť. Ďalšiu príležitosť sme mali v decembri pri premietaní filmu Správa. Boli sme jediným kinom na celom Slovensku, v ktorom si mohli tento film Petra Bebjaka diváci pozrieť. Produkčná spoločnosť si nás vybrala nielen pre to, že film je úzko spätý s regiónom Kysúc, ale aj pre kapacitu premietacej sály. Vtedy do kina prišlo aj cez stovku ľudí,“ spomína na december riaditeľka domu kultúry.

Marián Hanko mal cez leto, keď kiná spustili v stabilizačnom režime problém postaviť program premietania. To, že Slovensko bolo medzi prvými krajinami, kde sa mohli kiná po vlne pandémie opäť otvoriť, sa podľa neho paradoxne ukázalo ako nevýhoda.

„Každý deň sme dostávali od distribútorov maily, že nasadenie nových titulov sa posúva, a už sme z toho boli zúfalí. Dávno za sebou sme mail mať aj premiéru najnovšej bondovky. Posledný diel série s Danielom Craigom v hlavnej úlohe sa posunul z apríla na november. Neviem dokedy by to takto fungovalo,“ poznamenal Marian.

Film Tenet, ktorý mal byť trhákom v roku 2020, sa skôr dostal na internet ako do kín. Veľmi veľa ľudí začalo sledovať streemovacie spoločnosti. Kiná nevedeli sľúbiť filmové trháky, ktoré ľudia ešte nevideli.

„Divákom sme už v oznamoch na webe a sociálnych sieťach dávali vedieť, že síce otvárame, ale nech nečakajú veľké filmové hity a berú návštevu kina ako možnosť na strávenie voľného času. Mnohí reagovali naozaj s nadšením a tešili sa z otvorenia kina. Niektorí z divákov, ktorí aj prišli do kina, nám povedali, že idú síce na film, ktorý už videli, ale jednoducho nás prišli podporiť. Im patrí moja úprimná vďaka,“ povedal Marian a dodáva, že toto nebol len jediný problém.

„Zaujímavým projektom bol aj dokument o Karlovi Gottovi, ktorý mal mať premiéru v októbri 2020. Ľudia húfne kupovali lístky. Týždeň pred premiérou nám oznámili, že premietania sa rušia tak sme museli všetkým záujemcom vrátiť vstupné,“ uzavrel Hanko.

Strach v ľuďoch zostal a spolu s ostatnými faktormi sa podpísal pod biednu návštevnosť. Zdravotnícke a politické autority síce s veľkou pompou uvoľňovali opatrenia, ale odkaz z toho bol:

"Ste opäť slobodní, už sme vám pootvárali obchody, kaviarne, reštaurácie, kiná, fitnescentrá – ale radšej tam ani nechoďte, aby sme si to nepokazili.“

Ako bude vyzerať čadčianske kino po návrate do normálneho režimu prezradila riaditeľka Domu kultúry v Čadci Ľubica Kullová.

„Po návrate do normálneho života plánujeme ostať v letnom režime. Teda premietať len piatky, soboty a nedele. Samozrejme v prípade nejakého veľkého trháku sa vieme prispôsobiť a kino spustiť aj v iných dňoch. Pokiaľ nie je v sále vopred ohlásené podujatie, môžeme premietať aj každý deň. To sa nám stalo aj pri filme 50 odtieňov šedej, kedy sme mali vypredané od pondelka do nedele,“ vysvetlila Ľubka Kullová.

Aj keď kinosála prešla digitalizáciou a rekonštrukciou, udržiavať je treba stále. Počas obdobia pandémie svojpomocne zrekonštruovali steny na javisku, v hľadisku, všetko vyčistili.

„Všetky rampy išli dole, reflektory sa vyčistili. Počas tejto druhej vlny sme vytepovali všetky sedačky. Nákúpili stojany so samodávkovačmi dezinfekcie, meračmi teploty.

Kino bolo pre čadčiansky dom kultúry aj zdrojom príjmu. Niekomu sa môže zdať podľa výšky vstupného že dosť veľkým, ale nie je to tak. Väčšinu zhltnú poplatky distribučným spoločnostiam. Príjem z kina teda postačuje na jeho prevádzku a údržbu. Napríklad žiarovka do premietačky sa musí kupovať každý rok. Tá stojí 2000 eur.