Seniori, buďte obozretní, nedajte sa oklamať

Pri sčítaní obyvateľov pozor na podvodníkov. Tí vedia pripraviť dôchodcov o nemalé peniaze.

4. mar 2021 o 14:57 SITA, Pavol Stolárik

žena vypĺňa formulár počas celoštátneho Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021, ktoré sa uskutočňuje od 15. februára do 31. marca 2021 na webovej stránke www.scitanie.sk. (Zdroj: TASR/Pavol Zachar)

Asistované sčítanie sa začne až od 1. apríla, dovtedy by seniori nemali púšťať žiadne osoby vydávajúce sa za mobilných asistentov k sebe domov. Aj od apríla budú chodiť mobilní asistenti k občanom len vtedy, ak o asistované sčítanie sami dopredu telefonicky požiadajú.

Polícia v súvislosti so sčítaním obyvateľov opäť upozorňuje na prípady, keď sa

falošní sčítací asistenti snažia dostať do obydlí najmä starších a osamelo žijúcich osôb. Cieľ majú len jeden, a to okradnúť seniora. Policajný zbor o tom informoval na svojom profile na sociálnej sieti.

Neverte ani preukazom

Preukážu sa aj príslušnými preukazmi. Upozorňuje na to Združenie miest a obcí Slovenska spolu so Štatistickým úradom SR.

„V súvislosti so vzniknutou situáciou pandémie COVID-19 sa vyskytli prípady, kedy podvodníci kontaktovali seniorov telefonicky. Upozorňujeme seniorov, aby boli obozretní voči neznámym osobám, ktoré ich telefonicky kontaktujú z rôznych príčin najmä vo vzťahu k Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2021 a akúkoľvek osobu vydávajúcu sa za sčítacieho komisára alebo za asistenta sčítania v čase od 15. februára do 31. marca 2021 nevpustili do svojich príbytkov,“ povedal hovorca ZMOS-u Michal Kaliňák.

Doplnil, že asistované sčítanie sa začne až od apríla a potrvá najneskôr do 31. októbra 2021.

Asistent príde len vtedy, ak dôchodca požiada

Aj v tomto čase môže podľa jeho slov ľudí navštíviť mobilný asistent iba na základe toho, že o asistované sčítanie sami požiadali telefonicky. „Zároveň sa každý mobilný asistent sčítania musí preukázať preukazom asistenta sčítania,“ uviedol.

Upozornením chcú predísť zneužitiu dôvery a vyhnúť sa rizikám. Upozornia na to aj mestá a obce. Seniori by mali byť opatrní aj pri sčítaní obyvateľov a dávať si pozor na podvodníkov.

Obce zverejnia miesta aj časy

V súčasnosti sa uskutočňuje elektronické samosčítanie v rámci rodiny a príbuzenských vzťahov, a preto až do konca marca nie je žiadny dôvod na to, aby ktokoľvek cudzí prišiel k seniorom priamo domov.

V rámci obcí a miest budú zverejnené kontaktné miesta a časy, kedy budú môcť občania tieto kontaktné miesta navštíviť a kde im so sčítaním pomôže sčítací stacionárny asistent. Obyvatelia, ktorí sú imobilní, si budú môcť domov objednať mobilného asistenta.