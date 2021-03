Striedačku vytrhli zo zeme. Vandali sa pustili do ihriska v Turzovke

Nejde o prvé výčiny vandalov. Ihrisku by mohol kamerový systém.

6. mar 2021 o 13:51 Radoslav Blažek

Nasadli do auta, vypli svetlá a v noci jazdili po futbalovom ihrisku s umelou trávou. Presne takýto prípad sa pred vyše mesiacom stal v Kysuckom Novom Meste.

Striedačky osadili pred rokom

Aj v Turzovke zatúžili vandali po futbale. Pravdepodobne počas posledného februárového víkendu ukázali svoj „talent“.

„Neznámi hrdinovia vytrhli v areáli turzovského Tatranu zo zeme striedačku aj so zámkovou dlažbou, v ktorej bola ukotvená. Striedačky pritom turzovský Mestský podnik služieb osadil len minulý rok a už sa stihli stať niekomu tŕňom v oku.

Takisto poohýbali písmená nápisu na vstupnej bráne. To sa stalo už viackrát aj v minulosti,“ prezradil Ladislav Hejčík, prezident miestneho futbalového klubu.

Kamerový systém v areáli futbalového štadióna momentálne k dispozícii nie je. Areál je veľký, dá sa k nemu dostať pomerne nepozorovane. Futbalisti zatiaľ nevedia o žiadnych svedkoch, ktorí by im pomohli pomôcť vypátrať páchateľov.

„Ak by sa k nám dostali nejaké informácie, ktoré by mohli byť užitočné, tak zvážime aj nahlásenie udalosti na polícii. Nič však zatiaľ nezmizlo, nevieme o žiadnych svedkoch, takže momentálne to nemá význam,“ vysvetlil šéf futbalistov.

Prínosom by bol kamerový systém

V súvislosti s touto udalosťou sme sa Ladislava Hejčíka opýtali, či FK Tatran Turzovka plánuje realizovať nejaké kroky, aby sa skúsilo zabrániť ďalšiemu vyčíňaniu nespratníkov.

„Areál klubu je oplotený po celom obvode, bránku však nezamykáme kvôli desiatkam občanov, ktorí chodia behávať na atletickú dráhu. Chceli sme im vyjsť v ústrety, keď nás viacero z nich prosilo, aby sme im areál nechali sprístupnený.

A my, samozrejme, chceme ľuďom umožniť, aby športovali, žili zdravo a aby sa na to využíval aj areál klubu,“ povedal.

„Zamykanie bránky by však aj tak nemalo význam nielen podľa našich skúseností, ale aj podľa našich predchodcov. Napr. počas prvej vlny sme areál zamkli na niekoľko týždňov a kto chcel, tak jednoducho preskočil oplotenie a dostal sa dnu. Jednoduchý kamerový systém by bol určite prínosom. Areál je mestský, preto to budeme konzultovať s vedením mesta Turzovka,“ pokračoval Hejčík.

Urobil dieru do plota a na ihrisko nasypal zemiaky

Vytrhnutie striedačiek zo zeme nebolo jediným zárezom vandalov na ihrisku v Turzovke. Potvrdil to aj prezident klubu.

„Pred niekoľkými rokmi sa nám vlámali vandali do bufetu a ukradli všetok alkohol vtedajšiemu prevádzkarovi. Už niekoľko krát nám poškodili nápis FK Tatran Turzovka na vstupnej bráne. Sem tam sa stane, že tam po sebe nechajú nejaké pofidérne partie odpadky a neporiadok, ale škody nenapáchajú.“

Podľa Hejčíka si však musia dať pozor na iný typ výtržníkov, cez schátralé oplotenie sa dostáva do areálu aj lesná zver.

„Dokonca nám vlani nejaký aktívny spoluobčan urobil do pletiva dieru a nasypal staré zemiaky, aby tam tú zver nalákal. Blízke okolie ihriska býva pravidelne rozryté. Ak nechceme nájsť jedného dňa ihrisko rozorané diviakmi, oplotenie musí prejsť kompletnou rekonštrukciou,“ dodal na záver.