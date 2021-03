Peter Zubka: Ak si v detstve vytvoríme vzťah k pohybu, k športu sa vrátime aj po pauze

Kto má šport naozaj rád, cestu si aj napriek opatreniam a zákazom nájde.

7. mar 2021 o 16:29 Radoslav Blažek

Je učiteľom telesnej výchovy na ZŠ Rázusova v Čadci, súčasne je trénerom prípravky futbalistov MŠK Žilina.

Hovorí, že športovať sa dá aj počas pandémie, len treba chcieť nájsť tú správnu cestu. Čo bude však s deťmi? Vrátia sa k športu, alebo naň úplne zanevrú?

Rozprávali sme sa s Petrom Zubkom.

Pandémia, ktorá trvá už takmer rok, výrazne obmedzila aj športový vývoj detí. Výučba telesnej výchovy asi neprebieha v adekvátnej forme. Darí sa vám mládež zapájať do tohto predmetu aj na diaľku?

V prvej vlne pandémie sme s kolegami vymýšľali výzvy pre žiakov, aby ostali v pravidelnom pohybe a zároveň, aby mali psychohygienu od novej formy výučby, ktorá bola v začiatkoch veľmi náročná a komplikovaná. Žiakom sme posielali nahraté videá s cvičeniami, ktoré nám mali spätne posielať. Odozva na naše videá bola minimálna, a tak sme zvolili individuálny a dobrovoľný prístup. Tu sa nám osvedčilo, že kto má šport rád, tak sa zapájal a zároveň sme mohli vidieť skutočný záujem o pohyb.

AJ TOTO SA DOZVIETE

Pozastavená je aj činnosť športových klubov. Môže to mať následky na správny športový vývoj dnešnej generácie?

Pandémia rozdelila športovcov na tých, ktorí to naozaj mysleli so športovaním vážne a potom na tých, ktorí to robili len pre niekoho alebo pre nejaké výhody.