Laura Konušíková: Domov som chodila unavená, špinavá, s konskou arómou.

Starostlivosť o tátoša je drina, odmena je nádherný vzťah a pohľad na svet z konského chrbta.

8. mar 2021 o 11:49 Pavol Stolárik

Domestikovaný kôň zohrával v živote človeka vždy dôležitú úlohu a starostlivosť o neho musel mať v malíčku takmer každý. Dnes sa časy zmenili a chov koní sa stal skôr výnimočnou záležitosťou.

Mohlo by vás zaujať Nazbieral tisíce pivných pohárov. Prestal, keď sa z toho stal biznis Čítajte

V počiatkoch plnili zdomácnené kone dve úlohy. Pomalšiesa používali ako ťažné zvieratá. Rýchlejšie kone slúžili ako dopravné prostriedky. Dnes ich už v poľnohospodárstve nahradili traktory. Ľudia si však tieto majestátne zvieratá vážia dodnes a ich chov pretrváva aj naďalej. V srdciach chovateľov majú svoje pevné miesto. Ako sa dá vybudovať s koňom pevný a silný vzťah?

Štrnásťročná Laura Koňušíková z Čadce sa do koní zamilovala ihneď po prvom stretnutí. Učí sa o ich živote, snaží sa im porozumieť. Aj keď rodičia neboli spočiatku nadšení, postupne si zvykli. Vadilo im, že domov chodila unavená, špinavá, s konskou arómou. Nakoniec sú však radi, že dcéra trávi čas vonku v prírode zmysluplnou činnosťou, a nie v izbe pri počítači.

Pred koníkmi mala rešpekt

Jedno leto sa Laura nudila spolu s jej sesternicami a rozmýšľali, čo sa dá v horúcu nedeľu robiť. Na internete našli farmu v obci Raková a vybrali sa spoločne na výlet. Odvtedy sa do koní zaľúbila.

Prečítajte si tiež Ján Pőstényi, slovenský národovec s maďarským priezviskom Čítajte

„Keď som prišla na farmu, prvý krát som videla rôzne plemená koní, vysoké, nízke, niektorých som sa bála a niektoré ma doslova ohromili. Hneď, ako sme dorazili, tak nám majitelia vybrali kone, ktoré by sa k nám mohli hodiť. Poučili nás, ako máme držať vôdzky, ako koňa popohnať, zastaviť, posadili nás na koníky a vyrazili sme na prvú prechádzku. To sa mi veľmi zapáčilo a rozhodla som sa po dohode s rodičmi, že by som chcela vyskúšať jazdiť na koni a hlavne starať sa o ne.

Odvtedy ku koníkom chodím pravidelne dva až trikrát do týždňa a začala som sa oboznamovať s chovom koní,“ hovorí o svojej prvej skúsenosti.

Článok pokračuje pod video reklamou

Kone sú najradšej v prírode

Laura čoskoro zistila, že kone sú krásne, múdre a hlavne citlivé zvieratá. Vyžadujú si veľkú pozornosť a starostlivosť.

Nielen pre športovcov Peter Zubka: Ak si v detstve vytvoríme vzťah k pohybu, k športu sa vrátime aj po pauze Čítajte

„Učím sa, ako sa kone čistia, čím sa kŕmia a všetko čo ku chovu patrí. Mojou odmenou za neľahkú prácu okolo koní je jazdenie, ktoré sa mi páči.

Kone majú najradšej, keď sú na pasienkoch. Kôň od pradávna žil v prírode, a keď ho zavriete do stajne, uberiete mu z jeho prirodzenosti. Každému sa venuje jeden jazdec, ktorý ho potom aj obsadá a jazdí sním.