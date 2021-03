Miroslava Galgánková: Ľudia nám za vakcínu ponúkali stovky eur

V Čadci zaočkovali už tisíce ľudí. Horúčka a únava sú úplne bežnou reakciou organizmu.

8. mar 2021 o 16:26 Pavol Stolárik

Mohlo by vás zaujať Gynekologička: Pol hodina v ordinácii vám môže zachrániť život Čítajte

Tvrdenie, že treba ponechať boj s vírusom na imunitu, je pravdivé. Očkovanie učí imunitu, aby si s vírusom poradila sama. Očkovaním sa vírus v tele nezničí. Do tela sa vpichujú látky, ktoré naučia imunitný systém, ako má ten vírus zničiť sám. Malo by sa očkovať viac. Problém je však s nedostatkom očkovacej látky proti koronavírusu.

Ľubomír Pavlík, dôchodca z Horného Kelčova bol zaočkovaný prvou dávkou vakcíny Pfizer/BioNTech. Myslí si, že to je jediná správna cesta, ako sa dostať z tejto ťaživej situácie.

"Aj v minulosti nás očkovania ochránili pre rôznymi ochoreniami. Testovanie je síce dobré ale samo o sebe ľudí nevylieči. Strach z očkovania považujem za individuálny a niečo čo sa dá prekonať. Moja osobná skúsenosť je dobrá. Nemal som, žiadne vedľajšie príznaky. Trošku ma síce bolela jeden deň ruka, ale to považujem za normálne," vyjadril sa Ľubomír.

Júlia Tomanová z Čadce pracuje už pol roka v mobilnom odberovom mieste. Bola zaočkovaná dvoma dávkami Astra Zeneca. Po prvej vakcíne mala trojdňovú bolesť ramena.

"Po podaní druhej dávky my vystúpila horúčka na tridsať deväť stupňov. To trvalo dva dni, kým horúčka klesla. Päť ďalších dní som trpela silnými bolesťami hlavy. Dala som sa zaočkovať, pretože sa pri mojej práci stretávam s pozitívnymi ľuďmi, no hlavne pre svoje dobro. Aby som chránila seba aj svoju rodinu. Je na každého zvážení, či sa zaočkovať dá, či nie," povedala Júlia Tomanová.

Ako teda treba vnímať, keď po očkovaní dostaneme horúčky, či bolesť hlavy, sme sa rozprávali s Miroslavou Galgánkovou, ktorá pracuje ako lekárka na Oddelení anestézie a intenzívnej medicíny Kysuckej nemocnice s poliklinikou v Čadci. Popri tom pomáha aj vo vakcinačnom centre.

Centrum v Kysuckej nemocnici funguje od začiatku februára. Denne zaočkujú až stopäťdesiat ľudí. Pre učiteľov sú vyhradené soboty. Vtedy sa podarí zaočkovať až tristo osôb. Doposiaľ v Čadci zaočkovali približne päťtisíc ľudí

Článok pokračuje pod video reklamou

Počty pacientov z domovov dôchodcov sú nižšie

Súvisiaci článok MOM: Služba ľuďom či biznis? Štát štedro platí súkromníkov Čítajte

Výjazdová očkovacia skupina zložená z lekára, administratívneho pracovníka a troch sestier podáva vakcínu v domovoch sociálnych služieb.

„Očkujeme personál aj klientov. Tam sa nám podarilo zaočkovať približne tisíc päťsto ľudí. Z nich skoro päťsto už dostalo aj druhú dávku. To sa už pomaly prejavuje aj na obsadení nemocničných lôžok práve týmito pacientmi. Po očkovaní druhou dávkou sa objavujú oveľa menej. Boli sme k nim veľmi často volaní a postupne to utícha. Jednak je to tým, že boli zaočkovaní, zároveň Covid už domovmi sociálnych služieb prešiel. Veľa ľudí na Covid aj odišlo z tohto sveta, no mnohí ho aj prekonali, tak pandémia v centrách sociálnych služieb načas utíchla,“ vysvetľuje lekárka.

Ďalej sa dozviete: Koľko náhradníkov je v zozname Kysuckej nemocnice v Čadci?

Ako chránia jednotlivé dávky vakcíny?

Čo všetko sú schopní urobiť ľudia, aby svoju vakcínu dostali?

Prečo nie je ideálny centrálny systém objednávania na vakcínu?

Vakcínu si nemožno vybrať, ľudia berú to, čo je

Aj keď niektorí žiadatelia o očkovanie majú tendenciu vyberať si , nie je to možné, pretože sú presne dané kritériá. Vakcinácia je len preventívny úkon. Všetky vakcíny ako Moderna, Pfizer, Astra Zeneca, Johnson and Johnson, Sputnik sú vysoko kvalitné. Astra bola nedobre spropagovaná. Učitelia mali občas nežiadúce účinky, ale vakcína nie je destilovaná voda.