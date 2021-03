Psychologička: Bola by som za opakovanie školského ročníka

U mnohých detí sa môže pomaličky rozbehnúť závislosť na počítačoch, varuje Alena Žabková.

10. mar 2021 o 18:46 Radoslav Blažek

Dvanásť mesiacov náročnej pandemickej situácie výrazne vplýva na psychiku ľudí. Rodičia denne riešia, ako zosúladiť homeoffice s dištančnou výučbou detí. Mnohí prišli o prácu, iní sa vyrovnávajú so stratou svojich blízkych.

Ľuďom chýba sociálny kontakt a pre chaotické prijímanie opatrení vlády nevidia svetlo na konci tunela.

Ako dlho to ešte vydržíme? Rozprávali sme sa s Alenou Žabkovou, riaditeľkou Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Kysuckom Novom Meste...

Po roku pandémie sa stále nachádzame v ťažkej situácií, uvoľňovanie opatrení v dohľadnom čase nehrozí. Ako a kde majú ľudia nájsť ďalšie sily, aby toto náročné obdobie prekonali?

Nájsť múdre rady je ťažké. Človek je tvor sociálny a potrebuje zachovanie svojich základných potrieb v hierarchii – od fyziologických potrieb, cez bezpečie, spolupatričnosť, uznanie až k sebarealizácii. Zdrojom sily a pomoci si je človek sám. On sám vie, cíti, čo potrebuje, čo mu chýba, čo môže dať a sám si vyberá spôsob naplnenia. Znie to asi dosť filozoficky, ale je to fakt. Kde je vôľa, tam je cesta. Čakať, že niekto zaklope, chytí nás za ruku a bude nás viesť, je ako čakanie na zázrak.

KTO JE ALENA ŽABKOVÁ? Je dlhoročnou riaditeľkou Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Kysuckom Novom Meste. Venuje sa psychologickej činnosti detí a dospievajúcich. Realizuje metodické vedenie výchovných poradcov, koordinátorov, školských špeciálnych pedagógov, školských psychológov. V občianskom združení Stružielka sa dobrovoľne venuje klientom s rôznymi mentálnymi poruchami. Má ukončený dlhodobý výcvik v kognitívne – behaviorálnej psychoterapii, supervízny výcvik, biofeedback.

Odporúčam ľuďom menej stráveného času na sociálnych sieťach, menej „mudrovania“ ako by to malo a mohlo byť. Musíme sa učiť kritickému mysleniu, vyberať a veriť tým správnym zdrojom a informáciám. Je náročné, keď z každej strany vyskakujú informácie o aktuálnej nedobrej pandemickej situácii a k tomu je v médiách neskutočné more kontroverzných a protichodných diskusií. Neriešme, čo vyriešiť aktuálne nemôžeme, pre hlúposť iných si ničíme vlastné zdravie a narúšame vzťahy.

Prvoradá je rodina, priatelia, kolegovia, vlastné aktivity (kreatívne, športové). Žime pre seba a svojich blízkych, tu a teraz, dnes. Tešme sa z maličkostí, robme si malé radosti. Neriešme minulosť, tú už nezmeníme. Môžeme sa však z nej poučiť. Neriešme budúcnosť. Stačia malé plány, vízie, aby sme potom neboli sklamaní.

Dlhodobé opatrenia sa týkajú aj detí, na ktoré sa zameriava vaša poradňa. Evidujete pre zatvorenie škôl zvýšený počet klientov? S akými problémami sa na vás rodičia najviac obracajú?

Školy sa striedavo otvárajú a zatvárajú, čo neprospieva k pohode nielen v rodinách, ale aj vo výučbe. Už takmer rok sa žiaci druhého stupňa učia dištančne, od januára s malými výnimkami prakticky všetky deti. Pre pedagógov i rodičov je náročné objektívne posúdiť výukové deficity.