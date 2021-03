Truban: Matovič sa nezmení, koalícia by mala nájsť nového premiéra

Na toto sa nejde pozerať celé štyri roky.

11. mar 2021 o 10:48 Radoslav Blažek

Pred parlamentnými voľbami sa o ňom hovorilo ako o potenciálnom premiérovi, nakoniec sa s dvojkoalíciou PS/Spolu tesne nedostal ani len do parlamentu. Onedlho prehral aj súboj o predsednícku stoličku v Progresívnom Slovensku. Napriek neúspechom chce v politike ešte zabojovať, dnes ostro kritizuje vládu Igora Matoviča.

Rozprávali sme sa s Michalom Trubanom, podpredsedom Progresívneho Slovenska.

Na vládu sa valí ostrá kritika, viaceré rozhodnutia tvrdo komentujete aj vy. Začnime však z druhej strany. Ktoré kroky vládnej štvorkoalície vnímate pozitívne?

Jednoznačne boj s korupciou. Vláda uvoľnila polícii ruky a tá si začala robiť svoju prácu. To nemôže vláde Igora Matoviča nikto vziať. S tým zámerom si aj ľudia vybrali zmenu, muselo sa tu prestať kradnúť. Dôležité však bude, aby sa obvinenia, za ktoré sú vysokopostavení ľudia z polície, súdnictva či podnikateľského prostredia vo väzbe, reálne dokázali pred súdom. Toto ale určite treba pochváliť.

Čo ďalej?

Už mi veľa vecí nenapadá. Čo sa týka pandémie, pozitívne hodnotím obdobie marec – apríl minulého roku. Vláda mala ešte plno energie, kritické obdobie manažovala tak, ako sa aj malo. Od jesene to je veľká tragédia. Vidno to na číslach.

V tejto súvislosti ste začiatkom marca rozbehli kampaň pod názvom stačilo.už. Okrem iného hovoríte, že chcete apelovať na strany SaS a ZA ĽUDÍ, aby tlačili na odchod Igora Matoviča. Nemôže mať tento krok opačný efekt, ktorý by následne vyústil do návratu Smeru a Hlasu? Nebolo by rozumnejšie apelovať na to, aby sa súčasná štvorkoalícia upokojila?

My sme sa v kampani jasne vyjadrili, že sme proti referendu, ktoré sa snaží rozbehnúť bývalá garnitúra. Súčasná vláda bola legitímne zvolená a mala by aj pokračovať vo svojej práci. Avšak, musí dôjsť k zásadnej rekonštrukcii. Nemyslíme si to len my. Každý vidí, že Igor Matovič absolútne nezvláda funkciu premiéra. Terajšia koalícia by mala vo svojich radoch nájsť nového predsedu vlády a ministra zdravotníctva, aby sa situácia upokojila. Vláda musí počúvať odborníkov, vedcov, musí zlepšiť proces registrácie očkovania, musí sa inšpirovať zahraničím. Celkovo musíme pandémiu manažovať lepšie.

Najviac sa stále skloňujú mená Matoviča a Krajčího. Nie je to nefér? Rôzne prešľapy mal napríklad aj Štefan Holý, Boris Kollár...

Keď Štefan Holý cestoval do zahraničia, nedodržiaval karanténu a nakazil kolegov na vláde, verejne som povedal, že by mal odstúpiť. V iných krajinách je toto škandál a odstupuje sa za to. Od Sme rodina ale takúto sebareflexiu ťažko čakať, nemajú to vo výbave.