Čadca bude čierna, školy však ostanú otvorené

Školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čadca pokračujú v prezenčnej výučbe.

11. mar 2021 o 11:06 Pavol Stolárik

Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čadca pokračujú v prezenčnej výučbe pre kritickú infraštruktúru a pre žiakov, ktorých zákonní zástupcovia nemôžu pracovať z domu

Krízový štáb mesta Čadca dnes 11. marca 2021 rozhodol, že od pondelka 15. marca pokračuje prevádzka prvého stupňa základných škôl a materských škôl výlučne len pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a tých, ktorí nemôžu vzhľadom na povahu práce vykonávať prácu z domu.

"Aj napriek prechodu do štvrtého stupňa varovania a prechádzania do čiernej zóny zachováme prezenčnú formu pre základné a materské školy pokiaľ to situácia umožní. V rámci ochrany verejného zdravia však pristupujeme k sprísneniu kritérií, to znamená že do škôl od pondelka môžu nastúpiť len deti pracujúcich rodičov," uviedol primátor mesta Čadca Milan Gura.

Školy sa riadia školským semaforom a denne hodnotia epidemiologickú situáciu na jednotlivých školách.

"Momentálne hodnotíme situáciu ako stabilizovanú a len na pár prípadov, kedy sme individuálne riešili karanténu tried s usmernením regionálneho hygienika," dodal Gura.

Od 15. marca sa zároveň rozširuje povinnosť nosiť respirátory pre všetky interiéry. Jednou z troch výnimiek majú deti do ukončenia prvého stupňa základných škôl, stále však aj u nich platí povinnosť nosiť rúška.