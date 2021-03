Situácia v Kysuckej nemocnici je vážna, lôžka pre Covid pacientov nestačia

Nemocnica pridáva kyslíkové rozvody a reprofilizuje časť neurologického oddelenia.

11. mar 2021 o 17:44 Pavol Stolárik

Kysucká nemocnica má plne obsadených všetkých osemdesiatšesť reprofilizovaných lôžok určených pre pacientov s ochorením COVID-19. V posledných dňoch je v nemocnici hospitalizovaných od osemdesiat do stopäť pacientov s pozitivitou či suspekciou na agresívny koronavírus, potvrdil riaditeľ nemocnice Martin Šenfeld.

Situácia s výskytom nového koronavírusu v okrese Čadca je stále kritická, v nemocnici zaznamenali aj vážne prípady výskytu koronavírusu u pacientov vo veku od tridsať do štyridsať rokov s ťažkým priebehom. Lôžka už nestačia.

"Dokonca sme ich počet museli navýšiť. Teda naplnení sme na viac ako sto percent. To isté platí aj u pacientov, ktorí sú napojení na umelú pľúcnu ventiláciu. Denne ich je od deväť do dvanásť. Na vysokoprietokovej ventilácii máme päť pacientov. Pritom pľúcnych ventilátorov stále nie je dostatok. Keď sa nemocničné lôžka naplnili a situácia bola kritická, nemocnica sa obrátila aj na ostane okolité zdravotnícke zariadenia, ktoré sú na tom lepšie," dodal Šenfeld.

"Personálne to ešte zvládame, ale zdravotníci sú už veľmi unavení. Robia mužné aj nemožné. Aj keď sme objednali ďalšie prístroje, stále dúfame, že sa to už nezhorší. Do nemocnice v tomto týždni majú pribudnúť tri," skonštatoval riaditeľ nemocnice.

Zároveň vysvetľuje, že musia brať do úvahy, že pľúcne ventilátory potrebujú aj pacienti, ktorí nie sú infikovaní kovidom. Teda aj pre nich musia mať voľné ventilátory.

Nemocnica sa rozhodla vzhľadom na prekračovanie kapacít v súčasnosti pridať kyslíkové rozvody na troch pracoviskách. Pribudne tak päťdesiatštyri kyslíkových lôžok. Jedno pracovisko je hotové, v piatok dokončia ďalšie a tretie v priebehu budúceho týždňa.

"Posledné dva týždne sme mali kritické. Naplnila sa kapacita reprofilizovaných lôžok a boli aj dni, keď sme museli pridávať lôžka. Tak isto je to aj s ventilovanými pacientmi, máme plnú kapacitu, pričom tento víkend bol kritický, museli sme dvoch pacientov previesť do Nového Targu, jedného do Trstenej, jedného do Kežmarku a jedného do Ružomberka. V súčasnosti sa situácia postupne stabilizuje," uviedol riaditeľ zdravotníckeho zariadenia.

Všetky nemocnice na Slovensku museli zastaviť plánované operácie. Robia len operácie, ktoré neznesú odklad.

"Presunuli sme personál práve z tých oddelení, ktoré sú utlmené. Pre pandémiu sme museli zrušiť oddelenie doliečovateľskej starostlivosti, oddelenie dlhodobo chorých, paliatívne oddelenie a v týchto dňoch reprofilizujeme aj časť neurologického oddelenia," uzavrel Martin Šenfeld.