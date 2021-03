Začali s opravou mosta, ktorý zničili počas výstavby diaľnice D3

Bukovský most mal byť len dočasným riešením, stal sa dôležitou dopravnou tepnou.

15. mar 2021 o 15:30 Pavol Stolárik

Bukovský most plánujú opraviť do konca marca (Zdroj: Pavol Stolárik)

Od 23. februára vodiči po Bukovskom moste neprejdú. Pre jeho plánovanú rekonštrukciu ho dočasne uzavreli. Most v poslednej dobe slúžil hlavne pre nákladné autá patriace firmám, ktoré stavali azda najdôležitejšiu stavbu v Čadci, diaľnicu D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec. Vďaka tejto mostnej komunikácii sa cez centrum mesta nepreháňali ťažké stavebné mechanizmy.

Ako uviedla hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti Eva Žgravčáková, zhotoviteľ úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec začal s prácami v pondelok 15. marca.

"Most bol na začiatku výstavby zosilnený na nosnosť 35 ton, v rámci opravy sa ešte zrealizuje výmena výdrevy na mostnom zvršku. Predpokladáme, že práce by mohli byť ukončené do konca marca. Náklady zhotoviteľa boli započítané v cene výstavby diaľničného úseku,“ dodala Žgravčáková.

Po dostavbe diaľnice prisľúbila Národná diaľničná spoločnosť, že most opraví, pretože prejazdom ťažkých nákladiakov utrpel vážne poškodenia. Sčasti je drevený, takzvaný bailey bridge, s premávkou možnou vždy len v jednom jazdnom pruhu a jeho nosnosť bola obmedzená do 3,5 tony, pokiaľ nebola zosilnená železná konštrukcia aj drevená prejazdová plocha.

Len dočasným riešením

Most však mal byť len dočasným riešením pre presmerovanie dopravy v prípade nepredvídaných situácií.

Čadčianska radnica mala v pláne nechať dočasný most zbúrať a na jeho mieste malo vyrásť plnohodnotné prepojenie prvej čadčianskej priemyselnej zóny na ulici Andreja Hlinku s centrom mesta.