Na zubnej pohotovosti v Čadci ošetrili už viac ako 200 pacientov

V Kysuckej nemocnici funguje už aj zubný RTG prístroj.

24. mar 2021 o 6:34 Pavol Stolárik

Po zrušení zubnej pohotovosti prevádzkovanej súkromnou spoločnosťou v meste Čadca museli obyvatelia okresov Čadca a Kysucké nové mesto dochádzať kvôli ošetreniu boľavého zuba do krajského mesta Žilina.

Cestovanie za ošetrením boľavého zuba zaberalo pacientom veľa času a nie vždy ich ošetrili, keďže aj pohotovosť v Žiline nestíhala uspokojiť všetkých. Situácia sa zmenila a od 1. marca spustila Kysucká nemocnica s poliklinikou vlastnú ambulanciu zubnej pohotovosti.

Lenka z Čadce aj Lenka z Dolného Vadičova využili služba pohotovosti už v prvých dňoch po otvorení. Obe prišli s bolesťou a opuchom zuba.

"Som rada, že aj v Čadci opäť pohotovosť funguje. Do Žiliny cestovať, keď vás bolí zub ozaj nie je sranda. Je to doslova utrpenie cestovať v takom stave vlakom alebo autobusom. Nikomu to neprajem," povedala Lenka z Čadce, Kýčerky.

Odporúčanie navštíviť čadčiansku zubnú pohotovosť dostala od priateľov aj Lenka z Dolného Vadičova.

"Poradili mi to moji priatelia, že tu mám väčšiu istotu a určite ma zoberú. Najhoršie je, keď vás začne zub bolieť a vy neviete, kam treba ísť a na koho sa obrátiť," dodala Lenka.

Po skončení fungovania zubnej pohotovosti v spoločnosti Petramed vstúpila Kysucká nemocnica s poliklinikou vstúpila do jednania so Žilinským samosprávnym krajom a spoločne začali hľadať riešenia.

„Nemali sme žiadneho zubára, všetci zubári sú súkromní. Hľadali sme odborného garanta, ktorý by nám pomohol a zaručil sa za poskytovanie zdravotnej starostlivosti, čo sa nám podarilo. Následne sme začali svojpomocne s rekonštrukciou priestorov, v ktorých sídlila záchranná zdravotná služba,“ uviedol riaditeľ nemocnice Martin Šenfeld.

Nemocnica nakúpila zariadenia a techniku. Investícia do zubnej pohotovosti bola tridsaťtisíc eur, ktoré boli hradené z rozpočtu nemocnice. Kvôli zriadeniu zubnej pohotovosti bolo potrebné odložiť iné investičné aktivity

„Zriadenie pohotovosti bolo pre nás prioritou, keďže dopyt po tejto službe bol obrovský. Do posledného dňa sme nemali zmluvy s poisťovňami, tak sme museli čakať s otvorením do poslednej chvíle,“ vysvetlil Martin Šenfeld.

Najťažšou úlohou bolo vypracovať cenník výkonov, keďže prevádzkovanie zubnej pohotovosti je nerentabilné a dlhodobo podfinancované zo zdravotných poisťovní.

Na bežnej ambulancii je platba zdravotnej poisťovne približne desať eur. Ak je tento istý úkon zrealizovaný v rámci ošetrenia na zubnej pohotovosti, tak zdravotné poisťovne platia približne tri eurá. Doplatky preto kalkulovali tak, aby to nebolo pre bežných ľudí príliš finančne náročné.

Nemocnica chce, aby sa na chode zubnej pohotovosti podieľali aj zubní lekári z ambulancií v okrese Čadca a Kysucké Nové Mesto. V týchto dňoch s nimi jednotlivo rokujú a pripravujú predbežný rozpis služieb.

Odborným garantom pre stomatologickú odbornú službu je Milan Pištek, zubár s dlhoročnými skúsenosťami.

„Zubná pohotovosť zahŕňa spádovú oblasť pre stotridsať tisíc ľudí. Lekárska služba prvej pomoci v tomto odbore tu chýbala. Zubní lekári aj sestry zatiaľ pracujú v službách na dobrovoľnej báze,“ uviedol garant a zároveň dodáva, že teraz sa nedá povedať, koľko pacientov sú schopní v ambulancii denne ošetriť.

„Všetko závisí od druhu a obtiažnosti výkonov, ktoré si akútny stav vyžaduje. Zaznamenali sme veľmi pozitívne ohlasy na otvorenie, pacienti sa však postupne dozvedajú, že v Čadci je zubná pohotovosť otvorená,“ dodal na záver.

Zubná pohotovosť v Čadci vykonáva nevyhnutné stomatologické odborné ošetrenia v rámci zubnej lekárskej služby prvej pomoci pre deti aj dospelých.

Táto pohotovosť tiež ponúka bežné zákroky stomatológie, opravu zubného kazu, extrakciu alebo iné stomatologické zákroky, ktoré sú neodkladné a nevyhnutné. Zubné ošetrenie na pohotovosti môžete využiť každý deň, aj cez víkendy a sviatky.

Na zubnej pohotovosti je už aj fungujúci RTG prístroj.

"Keďže sme niektoré veci riešili ešte operatívne za pochodu, chcem sa poďakovať za trpezlivosť všetkým, čo slúžili prvé dni – viem, že to nemali ľahké," uzavrel riaditeľ nemocnice.

Prvé reakcie pacientov, ktorých už stihli ošetriť za krátky čas otvorenia prevádzky, dávajú nádej, že nemocnica urobila správny krok. Od začiatku mesiaca ošetrili na pohotovosti viac ako dve stovky pacientov.

Pohotovosť môžete navštíviť v pracovné od pol štvrtej do devätnástej hodiny, cez víkendy a sviatky od ôsmej do trinástej hodiny. Objednať sa na pohotovosť nie je potrebné. Pri návšteve sa však musíte preukázať negatívnym kovid testom.

Nie vždy je potrebné hneď navštíviť zubnú pohotovosť, ak máte akýkoľvek problém, prioritné je kontaktovať vášho zubného lekára. Môže ísť o vypadnutie zubnej výplne alebo korunky, prípadne zlomenie zubnej náhrady.

Je dôležité rozumieť rozdielom medzi bežným zubným problémom, ktorý môže čakať až do rána a medzi skutočnou núdzovou situáciou, ktorá môže ohroziť vaše zdravie.

Kontakt: zubna-pohotovost@kysuckanemocnica.sk