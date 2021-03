Na cintorínoch v Čadci vyčíňal zlodej, ukradol peniaze z predajných pultov na sviečky

Zarobil 50 eur, zničil však pulty za tisícku. Hrozí mu od 3 do 10 rokov, v núdzovom stave dvojnásobok

17. mar 2021 o 15:52 Pavol Stolárik

Polícia v Čadci sa zaoberá kurióznym prípadom. Doposiaľ neznámy páchateľ vnikol na cintorín v mestskej časti Horelica a u Krkošky, kde rozbrusovačkou rozrezal malé kovové prístrešky. Tie slúžili na uskladnenie sviečok, ktoré si návštevníci za poplatok mohli zobrať a uctiť si zapálením sviečky na hroboch pamiatku svojich najbližších zosnulých.

Boli v nich umiestnené pokladničky. Páchateľ jeden predajný pult rozrezal a vybral z neho finančnú hotovosť. Druhý pult celý odrezal a odviezol, alebo odniesol na zatiaľ neznáme miesto.

Oznámenie prijala mestská polícia v Čadci v sobotu 13. marca v dopoludňajších hodinách. Najskôr o incidente na cintoríne Horelica a o niekoľko hodín neskôr aj na cintoríne u Krkošky.

Na miesto okamžite vyrazila hliadka a po preverení situácie zistili, že ide o úmyselnú krádež. Na miesto preto privolali hliadku Policajného zboru z Čadce a miesto činu odovzdali.

Na mestské cintoríny tieto pulty umiestnila súkromná firma DARAPOL, s.r.o. z Čadce, ktorá sa výrobou sviečok zaoberá už niekoľko rokov. Miroslav Polák z firmy Darapol uviedol, že škoda, ktorú zlodeji spôsobili mnohonásobne prekračuje sumu, o ktorú si títo nespratníci prilepšili.

" Z pokladničiek si mohli odniesť približne päťdesiat eur, no škoda, ktorú spôsobili zničením prístreškov je viac ako deväťsto eur. Budeme ich musieť nanovo osadiť, opraviť, vypieskovať a nastriekať, aby mohli opäť slúžiť návštevníkom cintorínov. Nerozumiem ako sa niekto mohol na takúto sumu ulakomiť a zničiť tak dobrú vec, ktorá slúžila všetkým niekoľko rokov. Teraz sa už ľudia neštítia ničoho. A to ani na pietnom mieste," povedal so znechutením Miroslav Polák.

Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline uviedla, že vedeným konaním vznikla predbežná škoda vo výške 1140,- €.

"V súvislosti s touto udalosťou prebieha vyšetrovanie vo veci trestných činov krádeže a poškodzovania cudzej veci. Po páchateľovi intenzívne pátrame a vykonávame všetky potrebné úkony a opatrenia s cieľom jeho objasnenia," dodala Kremeňová

Keďže skutok bol spáchaný na mieste, ktoré sa v zákone označuje ako miesto požívajúce pietu alebo všeobecnú úctu, zlodejovi hrozí vyšší trest. Krádež na cintoríne ho môže stáť tri až 10 rokov slobody. Pri vyhlásení núdzového stavu dvojnásobok.