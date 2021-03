Michalina: Máme mladých, o budúcnosť sa nebojím

Miroslav Michalina pôsobí pri klube Devils Čadca od jeho založenia v roku 2005. Od sezóny 2019/2020 bojuje prvý oficiálny florbalový tím z Čadce v prvej lige mužov.

19. mar 2021 o 9:31 Juraj Pavlík

Slovenský zväz florbalu v januári požiadal o udelenie výnimky zo zákazu hromadných podujatí a umožnenie pokračovať vo dvoch najvyšších súťažiach – Extraliga mužov a Hyundai extraliga žien. Túto výnimku však nedostal.

O 1.lige, v ktorej hrajú Devils Čadca, zmienka nepadla. A tak sme sa pýtali zakladateľa, manažéra a aktívneho hráča klubu Miroslava Michalinu na novinky súvisiace s pokračovaním súťaže a chodom klubu počas pandémie.

Komunikujete so zväzom? Máte novinky ohľadom možností, v akej forme by sa súťaž dohrala?

Áno, komunikácia so zväzom prebieha. Informujú nás o novinkách, či sa podarilo vybaviť nejakú výnimku pre florbal na Slovensku. Keďže sa však nepodarilo dojednať výnimku pre extraligové súťaže, preto ani my v prvej lige nedúfame, že sa sezóna dohrá. Celá situácia je veľmi náročná, nikto nepredpokladal takúto pandémiu. Nedá sa hnevať na vedenie súťaží, skôr to s pokorou prijať a dúfať, že nová sezóna začne čo najskôr, ako to epidemiologická situácia dovolí.

Aký máte názor nato, že sa nehrá?

Môj subjektívny názor je, že pre nás zamestnaných je dobré, že sa nehrá. Byť v karanténe dvakrát do mesiaca je nereálne. Žiadny zamestnávateľ by také niečo netoleroval.