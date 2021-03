Daniel Janita: Snažím sa byť taký rýchly, aby k súboju vôbec nedošlo

Útočník TJ Spartak Vysoká strelil na jeseň deväť gólov.

19. mar 2021 o 13:20 Juraj Pavlík

Je využiteľný na poste záložníka a útočníka. Na jeseň bol najlepším strelcom piatoligového TJ Spartak Vysoká nad Kysucou, keď si na svoje konto pripísal deväť presných zásahov. V rozhovore prezradil prečo sa mu deväť gólov máli, komu dlhuje tri kávy, akých fanúšikov nemá rád a či by prijal ponuku z vyššej súťaže. Rozprávali sme sa s Danielom Janitom.

S futbalom začínal vo Vysokej nad Kysucou. V pätnástich šiel na školu do Považskej Bystrice, kde hral druhú ligu za dorast. Dlho tam však nevydržal. V šestnástich začal hrávať za mužov vo Vysokej nad Kysucou. Potom prestúpil do Makova, kde hral štvrtú a piatu ligu.

Kvôli zdravotným problémom si musel dať rok pauzu. Potom po roku strávil v Turzovke a opäť vo Vysokej nad Kysucou. Keď mal dvadsaťtri, presťahoval sa na Makov, kde pôsobil až do angažmánu v Sučanoch. Po krátkej anabáze v Sučanoch sa vrátil späť do Makova a odtiaľ v lete 2019 jeho cesty opäť viedli do materského klubu vo Vysokej.

Zimná príprava by práve vrcholila, no pre pandémiu sa nemôže hrať ani trénovať. Ako sa pripravujete?

Individuálne. Ľudia, ktorí ma poznajú, vedia, že som fanatik, trénujem a pridávam si na viac aj v sezóne. Sledujem nové trendy a moderné prvky, ktoré sa do prípravy a tréningu postupne začleňujú. Venujem sa aj posilňovacím cvičeniam.

AJ TOTO SA DOZVIETE - na ktorý zápas by rád zabudol - čo si myslí o prestupe Rastislava Planétu - či má lepších fanúšikov Vysoká alebo Makov - s kým je v kabíne Vysokej najväčšia zábava - ktorému hráčovi dlhuje tri kávy, ale už má smolu - čo o ňom hovorí tréner Peter Padych

Na jeseň ste v desiatich zápasoch strelili deväť gólov. Spokojnosť?

Nie som spokojný. Chcel som od seba oveľa viac, chcel som dať viac gólov.

Samozrejme, teším sa aj z tých deviatich. Mojím osobným cieľom bolo dosiahnuť priemer jedného gólu na zápas.