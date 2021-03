Hojdačka v Čiernom očarí výhľadom na najvyšší most v strednej Európe

Hojdačka s výhľadom na most Valy (18 fotografií)

O tom, že Slovensko má množstvo krásnych miest, niet najmenších pochýb.

V obľube turistov sú najmä výhľady na unikátnu prírodu, ktoré si na niektorých miestach môžeme vychutnať z hojdačky.

Tip na náročný výlet: Z Vychylovky do Dedovky cez Rycierovu horu a Veľkú Raču

Tip na náročný výlet Tip na náročný výlet: Z Vychylovky do Dedovky cez Rycierovu horu a Veľkú Raču Čítajte

Jedna z nich vyrástla koncom februára v obci Čierne na Vyšnom Konci.

Kopec Varčisko síce svojou nadmorskou výškou 550 m n.m. patrí medzi tie nenápadnejšie, no nová atrakcia rozhodne vzbudí záujem turistov z regiónu i širokého okolia.

Veď okrem pekného výhľadu na dedinku si z hojdačky užijete aj výhľad na najvyšší most v strednej Európe.

Za realizáciou originálnej atrakcie stoja dvaja miestni chalani. Patrik Tatarka a Peter Ladziansky majú tunajšie kopce prejdené skrz naskrz a tak chceli vymyslieť niečo, čo pohladí dušu každého človeka.

„Myšlienku zrealizovať hojdačku sme dostali počas tohtoročnej zimy. Nakoľko sa kvôli šíreniu nákazy COVID-19 môžeme pohybovať len v rámci okresu, chceli sme tu vybudovať niečo pekné,“ vysvetľuje Patrik.

Spolu s Petrom sa tak pustili do práce. Celá hojdačka ich vyšla na päťdesiat eur, veď väčšinu vecí urobili svojpomocne.

„Grafický dizajn mal na starosti Peter, sedadlo som vyrobil ja. Hojdačku sme oficiálne spustili v posledný februárový deň,“ pokračuje Tatarka.

Varčisko podľa jeho slov síce nie je výnimočný kopec, no je ľahko dostupný a naskytne sa vám z neho naozaj pekný výhľad na most Valy.

Umiestnenie hojdačky malo byť len dočasné. No pozitívne ohlasy chalanov presvedčili o tom, aby atrakciu nechali na tomto mieste.

Podobný ohlas však mala aj hojdačka v Oščadnici, ktorú po krátkej dobe niekto zrezal. Patrika Tatarku sme sa tak pýtali, či nepočítajú s tým, že atrakcia môže mať rovnaký osud aj v obci Čierne.

„Reakcie ľudí sú zatiaľ naozaj len a len pozitívne. Ak budú ľudia dodržiavať určite pravidlá, tak sa z hojdačky budeme tešiť i naďalej. Návštevníci musia dodržiavať poriadok, nevyhadzovať odpadky, neolamovať konáre a pod. Jednoducho, musia sa správať ako v prírode,“ zdôrazňuje.

Sedadlo hojdačky vás upúta originálnym grafickým návrhom. Na vrchnej strane sedadla je zobrazená panoráma kopcov a most Valy – kópia pohľadu, ktorý sa vám naskytne priamo pred očami z hojdačky.

Na spodnej časti sú iniciály Petra Ladzianskeho a jeho znak, ale aj iniciály Patrika Tatarku pod názvom Several Adventure. Ide o názov partie, s ktorou realizátori hojdačky podnikajú výjazdy na turistiku.

Podľa jeho slov je prístup k hojdačke zakázaný akýmkoľvek dopravným prostriedkom.