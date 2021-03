Lukáš Bugáň: Zápas s Petržalkou ukázal, že mužstvo má potenciál

Kapitán MŠK Kysucké Nové Mesto je vzorom pre svojich mladších spoluhráčov.

23. mar 2021 o 11:18 Juraj Pavlík

Niektorí futbalisti sú výnimoční pre svoje strelecké schopnosti, iní vďaka tomu, že sa obetujú pre mužstvo a odovzdajú na ihrisku všetko pre úspech tímu. Jedným z takých je aj tridsaťjedenročný Lukáš Bugáň, ktorý nám odpovedal na niekoľko otázok.

S futbalom začínal v Snežnici, keď mal desať rokov. Potom odišiel hrávať do Kysuckého Lieskovca na podnet svojho triedneho učiteľa Ivana Jurkoviča, ktorý tam v tom čase trénoval. Od pätnástich rokov, počas strednej školy prestúpil do Kysuckého Nového Mesta. Tu strávil celý dorast a začal hrávať za mužov.

Po dokončení strednej školy ho prijali na vysokú školu do Košíc. Popri štúdiu trénoval s mužstvom Vyšné Opátske. Privodil si však zranenie kolena a po operácii nehral futbal takmer tri roky.

Po ukončení štúdií sa vrátil domov na Kysuce. Našiel si prácu v Schaeffleri a začal jeho postupný návrat k futbalu. V roku 2015 sa definitívne k futbalu vrátil v drese Kysuckého Nového Mesta.

Na ktorého trénera z vašich začiatkov najradšej spomínate?

Na Ivana Jurkoviča, ktorý bol zároveň mojím triednym učiteľom. On so mnou pracoval vo veku, keď sa to na malého chlapca najviac chytá a futbalovo sa formuje. Strávil som s ním veľa času v škole a na tréningoch. Z dorastu mám v pamäti nebohého Milana Staškovana a Tibora Goliana.

Máte okrem práce a futbalu čas na iné aktivity?

Všetko čo robím popri práci je spojené s futbalom. Trénujem futbalovú prípravku