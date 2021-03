Z Čadce do Hričova na ozajstnej plti

Pred deviatimi rokmi sa dvaja Kysučania vybrali na plti z Čadce do Hričova

24. mar 2021 o 9:17 Pavol Šutý

A je tomu už 9 rokov, čo sme spolu so Stanom Mikovčákom pripravili tento jedinečný zážitok nielen pre nás, ale aj pre tých, ktorý nás sledovali z mostov i pre vodičov z ciest, ktorí nám trúbili na pozdrav.Pamätám si to ako včera: nápad vo štvrtok, v piatok sme kúpili drevo a pondelok sme v priestoroch strediska povodia Váhu v Čadci už robili plť. Nesmiem zabudnúť, že fotodokumentáciu mal na starosti Jaro Velička.

Do telesa plte sme spojili 7 kusov driev, ktoré na hrubšom konci boli hrubé viac ako 50cm a dlhé boli 12m. Urobili sme i bezpečnostné zábradlie tak, ako som to videl na jednom obraze. Kvôli lepšej obsluhe štvormetrových silných vesiel sme z fošní zbili podlahu a na prednú časť plte sme umiestnili zvon na oznamovanie, že sa blížime.

Takže v utorok 22.marca 2012 o 11:00 sme mohli vyplávať. Plť sme spúšťali na vodu za pomoci ťažkého žeriavu a bagra. Aby bola väčšia odvaha nám naliali nejakú pálenku a za zvukov pesničky „Už vyplouvá loď „John B““ sme vyrazili. Horolezecké prilby na hlavách- Stano červenú a ja bielu, nejaké staré červené vesty, gumená obuv a dobrodružstvo mohlo začať. Aj dnes vidím mosty v Čadci plné ľudí, zazvonili sme a rýchlosťou neviem koľko uzlov/hodinu, ale veľmi rýchlo sme leteli po vlnách Kysuce, ktorá mala v tom čase prietok 200m3/s.

Na Horelici nám zvon zachytila naklonená vŕba a sotva som to zbadal, dostal som úder do prilby a už som ležal „na palube“. Môj prvý pohľad patril miestu, či je zvon na svojom mieste, lebo ten som zapožičal z kaplnky v Kysuckom Lieskovci. Ďalšiu haváriu sme mali hneď za sútokom Oščadničanky, keď sme nabehli na veľký balvan skrytý pod vodou. Pomohlo hodené lano na breh a traktor. Prekonali sme pereje a na moste pod Krásnom nad Kysucou sme boli dohodnutí, že nám hodia z mosta niečo zjesť tak, ako to robili pltníkom v minulosti. Ani jeden balíček plť netrafil a tak sme hladní plávali ďalej.

V Dunajove nás postihol veľký garamból, keď sa plť naším zlým manévrom vzpriečila v úzkom koryte a opäť nás museli vyťahovať za silné lano autá zo štátnej cesty. V Dunajove na spodnom sklze nás čakali veľké pereje a stredná vlna vysoká takmer 2 metre. Plť túto vlnu doslova prebodla a my sme sa celou silou držali zábradlia, čo nás vlastne zachránilo. Ďalší úsek plavby, aj keď sme sa dosť báli sklzu poniže mosta v Kysuckom Novom Meste a perejí na Skalke, sme už absolvovali bez chýb ako skúsení pltníci.

Veľký problém nastal až pri Budatínskom hrade, kde sme chceli zakotviť a plť tam ponechať ako muzeálny predmet na sútoku rieky Váh a Kysuce. Lenže hrubé horolezecké lano sa urvalo a pokračovali sme pomalou jazdou cez Hričovskú priehradu. Zakotvili sme pri skládke TKO v Považskom Chlmci. Dostali sme po jednom pive a tešili sa, že sme to prežili.

Omšu, ktorá bola slúžená v Hornom Hričove na počesť DŇA VODY za účasti vtedajšej premiérky Ivety Radičovej sme stihli na poslednú chvíľu o 17:00.

Ten utorok 22. marca 2012 bol veľmi teplý deň + 20°C. Zaujímavé bolo, že pri Dunajove na brehu rieky Kysuca boli do výšky 2 metrov obrovské kryhy ľadov, ktoré tam veľká voda týždeň predtým zanechala.

Aj po 9-tich rokoch si spomínam, ako sme spolu s premiérkou a mníchmi po omši už keď sa stmievalo opekali slaninu a nikto nenamietal, že je pôst. Všetci sme boli hladní, bola dobrá atmosféra pre neviazané rozhovory, ale hlavne sme si spomenuli na nebezpečný život pltníkov, pracovitosť kysuckého ľudu v minulosti. Nemysleli sme už na to, čo nám po ceste hrozilo, ale pred očami sme mali obraz skazy, obraz nejakého zlého tvora, ktorý odpadkami zasypal brehy našej krásnej priezračnej rieky Kysuca.

Ďakujem naším priateľom, ktorý nám pomohli túto jedinečnú cestu uskutočniť, tým čo nás povzbudzovali a všetkým, ktorý chránia rieku Kysuca pred lotrami, čo nemajú cit pre prírodu. Na pamiatku tejto plavby Stano Mikovčák – umelecký kováč, zhotovil umelecké dielo.

Z histórie pltníctva na Kysuciach

Zvýšená potreba a následne ťažba dreva v 18.storočí vyvolala potrebu jeho dopravy a spracovania. To znamená že pltníctvo a furmánstvo sa stali najvýznamnejšími doplnkovými zamestnaniami na Kysuciach. Tepnou splavovania dreva boli rieky Kysuca a Bystrica. Furmani posťahovali drevo k silnejším tokom , pltníci drevo viazali do pltí a čakali na vhodnú hladinu toku. Splavovanie na Kysuciach bolo obmedzené čakaním na jarné topenie sa snehu , prípadne výdatnejšie zrážky. Dno týchto riek bolo plytké , členité a veľa balvanov, preto sa u nás používali hlavne tzv. poloplte. Keď sa zdvihla rieka, plte sa rýchlo strhli na vodu a nechali unášať dravou Kysucou. Táto činnosť bola veľmi nebezpečná, často plte narazili do prekážky a rozsypali sa.

Človek spadnutý do ľadovej vody medzi rotujúce stromy často krát utrpel ťažké zranenia, z ktorých v tej dobe ostávali následky. Kysucké pltníctvo bolo veľmi ťažké, čakaním na veľkú vodu nárazové a rieka bola dravá. Nebol čas vytvárať komplexnejšie obradné rituály, nanajvýš rýchlu modlitbu s manželkou a deťmi. Plte dopravili do Považského Chlmca na brehy Váhu, kde sa na tichej vode viazali do väčších celkov tzv. zúgov. Ale niektorí kysuckí pltníci sa dostali až ku kupcom v centrálnych a južných častiach Uhorska.