Bukovský most v Čadci je už prejazdný

Oprava, údržba a výmena výdrevy trvala len týždeň.

24. mar 2021 o 9:25 Pavol Stolárik

Bukovský most opäť v prevádzke (Zdroj: Pavol Stolárik)

Prečítajte si tiež Na zubnej pohotovosti v Čadci ošetrili už viac ako 200 pacientov Čítajte

Bukovský most v Čadci bol uzavretý pre autá od 23. februára. Most v poslednej dobe slúžil hlavne pre nákladné autá patriace firmám, ktoré stavali azda najdôležitejšiu stavbu v Čadci, diaľnicu D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec. Vďaka tejto mostnej komunikácii sa cez centrum mesta nepreháňali ťažké stavebné mechanizmy. Po dostavbe diaľnice prisľúbila Národná diaľničná spoločnosť, že most opraví, pretože prejazdom ťažkých nákladiakov utrpel vážne poškodenia.

Ako uviedla hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti Eva Žgravčáková, zhotoviteľ úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec začal s prácami v pondelok 15. marca.

Článok pokračuje pod video reklamou

Mohlo by vás zaujať

Mohlo by vás zaujať Z Čadce do Hričova na ozajstnej plti Čítajte

"Most bol na začiatku výstavby zosilnený na nosnosť 35 ton, v rámci opravy sa ešte zrealizuje výmena výdrevy na mostnom zvršku. Predpokladáme, že práce by mohli byť ukončené do konca marca. Náklady zhotoviteľa boli započítané v cene výstavby diaľničného úseku,“ dodala Žgravčáková.

Do prevádzky most uviedli týždeň po začatí opráv, 22. marca 2021, teda opravu stihli o týždeň rýchlejšie. Vymenili výdrevu v oboch vrstvách, pridali železné pásy pre prejazd. Drevená krytina by tak mala vydržať o niečo dlhšie. Premávka po moste je možná vždy len v jednom jazdnom pruhu.