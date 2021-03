Stanislav Mikovčák: Prvú rozhľadňu sme stavali s ďeťmi pre zábavu

Rodák z Turzovky, architekt a sochár Stanislav Mikovčák postavil a navrhol viac ako dvadsať rozhľadní.

30. mar 2021 o 14:24 Pavol Stolárik

Rodák z Turzovky, architekt a sochár Stanislav Mikovčák postavil a navrhol viac ako dvadsať rozhľadní nielen vo svojom rodnom kraji na Kysuciach, ale aj na Morave, Svederníku či v Holíči.

“ K najlepším veciam sa človek dostane náhodou, ako slepá kura ku zrnu. „ Stanislav Mikovčák

Je známe, že Kysuce sú kraj, ktorý je veľmi hornatý, pomerne neúrodný, Na prvý pohľad pre turizmus až tak nezaujímavý.

Nemáme tu hrady, nenechali nám tu po sebe predkovia zámky, kaštiele, kláštory, ani nádherné historické stavby. Príroda nás neobdarila vodopádmi, skalami, jaskyňami.

Je to kraj, ktorý sa dá obohatiť len ľudskou rukou, aby bol pre turistov atraktívnejší. Stanislav Mikovčák je jedným z tých, ktorí k takémuto obohateniu prispeli.

Objaví sa rozhľadňa

Dospelým často stačia dychberúce výhľady, ktoré výstup do prírody Kysúc ponúka. Deťom to môže byť málo. Pre decká je túra po ničnehovoriacich kopcoch nudou. Treba ich niečim upútať. Tešiť sa môžu napríklad na chutný piknik alebo malé prekvapenie, ktoré je ukryté v batohu.

Jedným z týchto cieľov môže byť aj niektorá z rozhľadní, ktoré na kysuckých kopcoch rastú ako huby po daždi.

Prvú postavil Stanislav Mikovčák na vrchu Kamenité hlavne pre to, aby sa zabavil so svojimi deťmi. Ešte vtedy netušil, aký boom to na Kysuciach rozpúta.

Rozhľadňa na Kamenitom je teda najdlhšie stojacou vyhliadkovou vežou pohoria Javorníky. Stavbu tvorí kruhový kamenný múr so vstupným otvorom, kde sa vychádza na drevené schodíky. Drevená plošina, zastrešená lomenou ihlanovou strechou, je vo výške cca 3 metre nad úrovňou terénu. Pripomína hradnú vežu s prvkami ľudovej architektúry. Približne 6 metrov vysoká rozhľadňa je celoročne voľne prístupná.

Malá, krivá, ale naša

„Keď ešte rozhľadňa nestála, vlastnil som tam starú chalupu. Z chalupy sme pravidelne vystúpali na kopec, pozerali sme západy slnka. Tak sme sa rozhodli, že si tam spoločne postavíme rozhľadňu. Odkúpil som pozemok, zapísal na katastri. Ale pred manželkou som to samozrejme tajil. A rozhľadňa postupne rástla. Aj keď bola krivá, malá, budovali sme to spolu s deťmi. A išlo hlavne o zábavu. Spoločne sme si užívali voľný čas a na toto obdobie spomínam najradšej,“ hovorí Stano o svojom zámere.