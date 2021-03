V Krásne nad Kysucou sa pustili do prác na kultúrnom dome

O práce sa postarali chlapi z mestského podniku, mesto nakúpilo len materiál.

30. mar 2021 o 13:20 Radoslav Blažek

Opravia aj presklenú stenu do kultúrneho domu. (Zdroj: MESTO KRÁSNO NAD KYSUCOU)

Kultúrne stánky zívajú prázdnotou. Pre situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 sú zrušené akékoľvek hromadné podujatia vrátane divadelných, speváckych, folklórnych či hudobných predstavení.

Mohlo by vás zaujať Lesopark v Čadci pripomína mesačnú krajinu Čítajte

V Krásne nad Kysucou sa rozhodli tento čas využiť na to, aby sa ľudia po uvoľnení opatrení vrátili do krajšieho prostredia.

Vstup do kultúrneho domu bol po rôznych úpravách a prestavbách budovy úplne zničený. Rekonštrukciou prešiel vestibul. Natiahli sa nové omietky, cokle, vymaľovali sa steny.

„Keď sme však opravili to najnutnejšie, najškaredšie, začala nám biť do očí vstupná presklená stena. Uvažujeme tak, že sa pustíme aj do nej, aby bol ten vstup príjemnejší aj z vonkajšieho pohľadu. Jednoducho, aby bol hodný 21. storočia,“ vysvetľuje primátor Jozef Grapa.

Článok pokračuje pod video reklamou

O práce sa podľa jeho slov postarali chlapi z mestského podniku, mesto nakúpilo len materiál. „Už len, aby sa situácia upokojila. Veď už teraz sa tešíme na rôzne predstavenia, koncerty a pod,“ hovorí primátor.

Prečítajte si tiež Amir Ghaedi: Vďaka rádiológii vieme odhaliť aj pacienta, ktorý nemá žiadne symptómy Čítajte

Dopĺňa, že v budove Domu kultúry plánuje mesto Krásno nad Kysucou zrealizovať aj komunitné centrum pre mamičky s deťmi.

„Budú sa tam môcť stretávať aj v tomto pochmúrnejšom počasí, keď sa ešte deti nemôžu vyšantiť vonku na čerstvom vzduchu,“ dodáva na záver Grapa.