Elektrobicykle sú čoraz viac obľúbenejšie: jazdí na nich aj legenda hokeja Jaromír Jágr

Ich výhody oceňuje mnoho cykloturistov

1. apr 2021 o 11:12 Pavol Vlček

Elektro dopravné prostriedky sa v posledných rokoch stávajú čoraz viac obľúbenejšími. Ich výhody oceňuje mnoho užívateľov. Na naše otázky ochotne odpovedal Jozef Kubačka z predajne ekolesa.sk na Horelici.

Evidujete za posledné roky zvýšený záujem o elektro dopravné prostriedky?

Áno posledné 2 roky evidujeme najmä zvýšený dopyt po elektro bicykloch zhruba o 30- 40 percent.

O ktoré produkty je celkovo záujem?

Najväčší záujem ľudia prejavujú o spomínané elektro bicykle, od mestských až po horské, celoodpružené. Záujem však prejavujú taktiež o o elektro skútre, elektro kolobežky a detské elektro vozítka ako štvorkolky a podobne.Mladšie ročníky a deti stále viac obľubujú populárne elekto kolobežky.Nejednému športovcovi však po výkone padne dobre zaslúžený relax. Čoraz viac sa preto stávajú obľúbené tiež kúpacie sudy.

Aká veková kategória obľubuje elektrobicykle?

Elektro bicykle sú obľúbené hlavne strednou a staršou generáciou.Z dôvodu väčšej mobility dokážu bez zvýšenej námahy zdolať aj prevýšenia, kde to často na klasických bicykloch vzdávali. Taktiež bez veľkej námahy zdolávajú dlhšie vzdialenosti. Výhody elektrobicyklov ale začínajú objavovaťaj aj mladšie ročníky.

Vyžadujú elektro bicykle nejakú špecifickú starostlivosť ? Vplýva na nich napríklad aj počasie?

Nie. Elektro bicykle nevyžadujú špeciálnu starostlivosť. Jediné čo je potrebné, je starať sa o bežnú údržbu batérie pri skladovaní počas zimných mesiacov a to tak, že pri uskladnení treba kapacitu batérie udržiavať v teplejšej miestnosti pri nabití cca na 70 percent. Motory na e-bikoch sú odolné proti striekajúcej vode a môžu sa používať aj počas nepriaznivého počasia alebo v zime.

E-bicykle sú určite výhodné po viacerých stránkach. Čo však považujete za ich najväčšie plus?

Za plus a výhodu elektro bicykla považujeme jeho mobilitu. Ako som už spomenul, využiť ho môžu starší či mladší ľudia z rôznych príčin a to či už zdravotných alebo iných. Ľudia tieto bajky využívajú na plno napríklad na cestu do práce, relax, výlety, nákupy či šport bez veľkej námahy.

Všimli sme si, že v rámci vašich predajov ste spolupracovali aj s Jaromírom Jágrom. Stretli ste hokejovú legendu osobne?

Áno, stretli sme sa rámci prezentácií nových modelov, ktorú každoročne robí náš český dodávateľ a výrobca elektro bicyklov Crussis.

Je to človek a športovec s veľkým srdcom a aj napriek svojej kondícii rád využíva elektro bicykle a kolobežky.