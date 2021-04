Vyspovedali sme starostu obce Skalité Jozefa Cecha

V rámci možností pracujeme naplno, hovorí starosta.

1. apr 2021 o 15:53 Radoslav Blažek

Zastávam myšlienku, že starosta obce by nemal byť len úradník. Podľa jeho slov ide predovšetkým o službu občanom, čo si vyskúšal aj v predošlom profesijnom živote.

Rozprávali sme sa s Jozefom Cechom, starostom obce Skalité.

Vo funkcii starostu Skalitého ste vyše dvoch rokov, no už rok sa musíte namiesto zveľaďovania obce sústrediť najmä na boj s pandémiou. Ako to v Skalitom zvládate?

V pozícii starostu spolu s mojimi kolegami prichádzame dennodenne do neustáleho kontaktu s obyvateľmi našej obce. Riešime ich problémy od tých najzákladnejších cez tie zložitejšie, až po existenčné. V týchto časoch je podľa môjho názoru dôležité pristupovať k celej úradnej agende s osobitným ohľadom na aktuálnu situáciu. Už takmer každý z nás má osobnú skúsenosť s negatívnymi dôsledkami pandémie. V týchto časoch sa snažíme robiť to, čo je z našej pozície možné preto, aby sme zlepšili podmienky na život obyvateľov našej obce a uľahčili im fungovanie.

Prečítajte si tiež Rozpočtové provizórium v Čadci sa skončilo, poslanci schválili 30-miliónový rozpočet Čítajte

V čom je boj s pandémiou pre samosprávy najkomplikovanejší?

Zásadné problémy v boji s pandémiou osobne rozdeľujem do dvoch rovín. Na jednej strane ide o spoluprácu obce so štátom, kde máme do istej miery obmedzené možnosti. Spolu s kolegami, starostami a primátormi sa však napriek tomu snažíme plniť povinnosti, ktoré nám vyplývajú z platných predpisov mnohokrát až nad rámec našich povinností. Ide napríklad o aktivity v súvislosti so zriaďovaním mobilných odberových miest, plošné testovanie, či distribúciu ochranných pomôcok - rúšok, respirátorov, vitamínov, distribúciu potravín, drogérie a liekov. Druhým rozmerom je plnenie povinností, ktoré musíme ako samosprávy realizovať v zmysle našich kompetencií. V tejto oblasti sa aj napriek pandemickým obmedzeniam snažíme pristupovať maximálne v prospech obyvateľov našej obce. Komplikované to však nie je len z pohľadu samotných protipandemických opatrení, ale aj s ohľadom na zdravie našich zamestnancov. Aktuálne máme napríklad obmedzený chod Obecnej prevádzkarne, kde sa nám vírus rozšíril. Chcel by som preto využiť túto príležitosť a popriať kolegom, ale aj ich rodinám skoré uzdravenie a občanov poprosiť o pochopenie situácie.

Článok pokračuje pod video reklamou

Čo sa vám napriek kríze podarilo zrealizovať, resp. rozbehnúť? Pre epidémiu museli ísť bokom mnohé projekty, čo všetko ste naopak museli odsunúť na takpovediac lepšie časy?

Ako som už naznačil, napriek pandemickým obmedzeniam pracujeme na úrade podľa možností naplno, a to aj v oblasti prípravy a realizácie projektov. V prvom rade ide o projekty, ktorých realizácia priamo prebieha, prebehla a jej výstupy možno vidieť priamo v obci. Za všetky spomeniem už zrealizovanú úplnú výmenu strešnej krytiny na budove kultúrneho domu a požiarnej zbrojnice. Po troch rokoch sme dostavali športovú halu, celkovo sme zrekonštruovali verejné osvetlenie a rozhlas, vybudovali sme nové multifunkčné ihrisko, dve nové detské ihriská, začali sme s obnovou atletickej dráhy na futbalovom ihrisku, doplnili sme kamerový systém, vybudovali sme dve nové oddychové zóny na Trojaku a Serafínove. Investovali sme aj do rekonštrukcie škôl a jedální.

Druhá skupina sú projekty, na ktoré máme schválené financie. Aktuálne však prebieha ich finančná kontrola. Osobitne by som chcel spomenúť rekonštrukciu pamätníka padlým v 2. svetovej vojne či rekonštrukciu učební v ZŠ.

Mohlo by vás zaujať Kysuce sú čierne. Situácia je stále vážna, reaguje hygienička Čítajte

Tretiu kategóriu predstavujú projekty, ktoré sú podané a veríme, že vzhľadom ku kvalite projektovej pripravenosti môžu byť úspešné. Podali sme žiadosť na výstavbu devätnástich nájomných bytov, viaceré projekty na skvalitnenie technického vybavenia obecnej prevádzkarne, zateplenie kultúrneho domu, výstavbu vyhliadkovej veže, oddychovej zóny Rieky, rekonštrukcie autobusových zastávok a viacero menších projektov na rozvoj turizmu.

Čo ešte?

Pracujeme aj na podaní žiadosti na fond na podporu športu na dovybavenie/ refundáciu časti nákladov na výstavbu športovej haly. Pripravujeme projekt na rozšírenie kapacity materskej školy. Samozrejme, sú aj oblasti, kde sa nám doposiaľ nepodarilo naplniť naše plány, napr. výstavba domova dôchodcov, obnova lyžiarskeho strediska, pekárne. Veríme, že postupne budú zverejnené výzvy z mimorozpočtových zdrojov aj pre túto oblasť a preto na prípravách týchto projektov intenzívne pracujeme. Osobitne sa snažíme zamerať na prípravu čerpania financií z európskej únie, konkrétne z Plánu obnovy. Pre zaujímavosť poviem, že podľa dostupných informácií nepôjde len o odstraňovanie následkov pandémie a o podporu verejnoprospešných (obecných) projektov. Z tohto balíka peňazí by mali byť podporené aj dotácie na zelenú energiu, tzn. na zateplenie domov, či zvýšenie ich energetickej efektívnosti, napr. formou montáže fotovoltaických panelov, či tepelných čerpadiel. Chceli by sme byť v tomto smere nápomocní našim občanom a v rozsahu ako to bude možné im poskytnúť aj v tejto oblasti aspoň základné poradenstvo.

Nechcel by som však pri bilancovaní v tomto smere skĺznuť len do roviny materiálnych projektov. Ako som už naznačil, snažíme sa riešiť problémy obyvateľov v obci aj z pohľadu jednotlivcov, či koncepčne v prospech celej obce.

Ako starosta ste s obyvateľmi v denno-dennom kontakte. S akými problémami sa na vás najčastejšie obracajú?

Osobne zastávam myšlienku, že starosta obce by nemal byť úradník. Ide predovšetkým o službu, čo som sa naučil už vo svojom predchádzajúcom profesionálnom živote. Najčastejšie sa obyvatelia obracajú s otázkami v oblasti sociálnych vecí, medziľudských vzťahov, susedských sporov, právneho poradenstva, bytovej politiky či stavebných konaní. V širšom meradle sa však snažíme akoukoľvek formou celkom znížiť dopady krízy v ekonomickej a zdravotnej oblasti. Názory a potreby obyvateľov obce považujem za kľúčové pre nastavenie ďalších trendov v našej práci. Z pozície starostu tak spolu s mojimi kolegami môžem reálne pomôcť pri zlepšení kvality života jednotlivcov s ohľadom na ich osobitné požiadavky. Tie sa však dajú zovšeobecniť a môžu pomôcť v celej obci, dokonca v širšom meradle.

Zaregistrovali sme, že ste sa stali krajským predsedom strany HLAS-sociálna demokracia. Prečo ste sa tak rozhodli?

Áno, máte pravdu, dostal som dôveru predsedu strany HLAS Petra Pellegriniho. Vzhľadom k závažnosti tejto pozície ide pre mňa osobne o veľký záväzok. Poznatky doteraz získané, či už v súkromnom sektore, štátnej správe, krajskej samospráve alebo na obci by som chcel zúročiť aj v tomto smere. Zatiaľ cítim so stretnutí s ľuďmi veľkú podporu. Verím preto, že sa mi podarí naplniť očakávania, ktoré sú na mňa kladené. Vecne sa plánujem zaoberať otázkou samosprávy, sociálnou oblasťou a podporou rozvoja nášho regiónu. Z najdôležitejších priorít spomeniem najmä zlepšenie dopravnej infraštruktúry, ktoré podporí rozvoj priemyslu, či cestovného ruchu, ale aj podporu zefektívnenia poskytovania služieb v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnych vecí.

Čo by ste popriali obyvateľom k Veľkonočným sviatkom?

Prajem všetkým, aby Veľkonočné sviatky prežili predovšetkým v zdraví a podľa možností v kruhu rodiny. V dnešných časoch, to už nie je samozrejmosť. Bez ohľadu na to však verím, že sa postupne situácia zlepší a budeme môcť viesť plnohodnotný život.