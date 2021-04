Vo Vysokej nad Kysucou usporiadali zaujímavú online výstavu výrobkov

Ocenili všetkých, ktorí sa do výstavy zapojili

5. apr 2021 o 9:40 Monika Perďochová

Veľká noc alebo Veľkonočné sviatky sú najvýznamnejšie kresťanské sviatky, ktoré pripadajú na mesiace marec alebo apríl. Ako i minulý kalendárny rok, tak i tento, sú poznačené opatreniami okolo pandémie Covid-19. Keďže sú zakázané akékoľvek podujatia a akcie OZ Voľný čas v spolupráci s Obcou Vysoká nad Kysucou prišli s nápadom usporiadať online výstavu výrobkov s tematikou Veľkej noci.

Prečítajte si tiež Napriek hendikepu pletie nádherné košíky aj veľkonočné korbáče Čítajte

Od 1. 3. 2021 do 12. 03. 2021 mohol ktokoľvek doniesť do obecnej knižnice vo Vysokej nad Kysucou akékoľvek vlastnoručné výrobky, ktoré sú spojené s Veľkou nocou. Zapojili sa do nej dospelí, ale i deti – jednotlivci či celé kolektívy. Kreativite sa medze nekládli. Z množstva krásnych vecí bolo absolútne nemožné vybrať tých najlepších a preto sa porota, v ktorej bol predseda OZ Voľný čas Anton Opial a členovia Komisie pre oblasť kultúry, športu a mládeže rozhodli oceniť všetkých, ktorí sa do tejto netradičnej online výstavy zapojili.

Článok pokračuje pod video reklamou

Prekvapením pre všetkých, ktorí sa svojimi výrobkami do súťaže zapojili, boli krásne ručne šité rúška s jarným motívom, ktoré ušili členky DHZ Vysoká nad Kysucou. Ceny pre všetkých zúčastnených venovalo OZ Voľný čas. Veľké poďakovanie a uznanie však patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili túto skvelú myšlienku, ako priblížiť ľuďom krásne obdobie Veľkej noci so všetkým, čo je s tým spojené, i v týchto neľahkých časoch, ktoré prežívame. Nech sa i z týchto fotografií prenesie do vašich domovov kúsoček krásy, inšpirácie, povzbudenia a jarnej nálady.