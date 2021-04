Najkrajšie slovenské kraslice sú aj z Kysúc

Ocenenia súťaže o najkrajšie slovenské kraslice putovali do Čadce, Klokočova aj Rudiny.

6. apr 2021 o 10:04 Pavol Stolárik

Kraslice sú tradičným symbolom jari a veľkonočných sviatkov. Do 20. ročníka celoštátnej výtvarnej súťaže O najkrajšiu kraslicu, ktoré vyhlásilo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, sa so svojimi prácami prihlásilo viac ako 160 tvorcov z celého Slovenska, detí aj dospelých. V tomto roku mohli záujemcovia do súťaže poslať opäť maximálne 10 kraslíc.

Porota pracovala v zložení: predseda poroty Mgr. art. Miroslav Knap, členovia poroty PaedDr. Andrea Mirjanská a Mgr. Anna Farbáková.

Ako povedal predseda poroty Miroslav Knap, v aktuálnom ročníku zaznamenali inovatívne prístupy tvorcov, ktoré zvýšili originalitu a spracovanie originálnych a tradičných techník.

"Dominovali kraslice voskované, vyškrabávané, slamené, drôtované, maľované, ale časté boli aj experimentálne spôsoby zdobenia. V tomto ročníku sme dostali aj spracovanie výzdoby kraslice pomocou papierovej techniky quillingu, ktorá na porotu zapôsobila. Oceňujeme jemné spracovanie a farebnú kompozíciu," dodal Knap.

Vajíčka žiakov ZŠ Rudina (zdroj: Oravské kultúrne stredisko)

V kategórii od päť do jedenásť rokov za kolektívnu prácu získali ocenenie žiaci zo základnej školy v Rudine.

V kategórii nad osemnásť rokov si cenu za drotársku techniku odniesla Terézia Oravcová z Čadce a za zdobenie netradičnou technikou ocenenie získala Daniela Baligová z Klokočova, ktorá pokračuje v tradícii svojej obce, ktorou je zdobenie vajíčok sitinou močiarnou.

Obdrôtované kraslice Terézie Oravcovej z Čadce (zdroj: Oravské kultúrne stredisko)

Dužina zo sitiny rastúcej na močariskách sa farbí textilnými farbami. Vajíčka sa najskôr odmastia a potom sa na ich plochu nanesie po častiach lepidlo z hladkej múky. Z rôznofarebných dužín sitiny sa potom vytvárajú rôzne obrazce, napríklad slimáčiky, kvetinky, vtáčiky, vlnovky, zajačiky, kuriatka a podobne.

Sitina sa pripravuje skoro na jar alebo v jeseni, keď je tráva už dobre vyzretá. Steblo sa rozštiepi nechtom alebo ostrým predmetom, dužina sa opatrne vyberie. Dužinu naliepame riedkym cestom, škrobom alebo pomocou bieleho kancelárskeho lepidla.

Farebnú sitinu získame ponorením do vlažného farebného roztoku, kde ju necháme až do získania požadovaného odtieňa. V niektorých oblastiach sa časti vajíčka pod sitinou ešte oblepovali farebnými saténovými stuhami.

Netradičné zdobenie sitinou Daniely Baligovej z Klokočova (zdroj: Oravské kultúrne stredisko)