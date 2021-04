Pole dance nemá s tancom pri tyči v stripbaroch nič spoločné

Trénerka Milada Huláková hovorí, že pole dance formuje postavu a dvíha sebavedomie každej žene.

13. apr 2021 o 10:43 Pavol Stolárik

Spôsobov, ako sa dopracovať k pevnému a zdravému telu, je mnoho. Jedným z nich je určite aj pole dance, cvičenie pri a na tyči. V spoločnosti sa tento pohyb ešte stále spája s predstavou striptízových barov, v skutočnosti však ide o mimoriadne efektívne cvičenie, ktoré v sebe spája silové prvky, akobaciu a gymnastiku. V Krásne nad Kysucou vás do jeho tajov zasvätí trénerka Milada Huláková, pre ktorú sa pole dance stal ozajstnou vášňou.

“ Treba za tým vidieť gymnastiku, fitness a hlavne tvrdú drinu. Väčšina cvikov vôbec nie je o sile rúk, ale o sile stredu tela. Rozvíja flexibilitu a priestorovú orientáciu. Učí správnemu držaniu tela. „ Milada Huláková

Aké bolo vaše prvé stretnutie s týmto športom?

Dostala som sa k nemu úplnou náhodou. Roky robím trénerku fitness, tak mám k športu veľmi blízko. Hľadala som novú výzvu, ktorá by ma znova nakopla. Na internete som objavila, že existuje aj takýto šport, ktorý ma základ v gymnastike.

Čítala som, že je to poriadna výzva, čo sa týka pohybu a sily. Tak som sa prihlásila do prvého kurzu, ktorý bol v Žiline. Navštevovala som ho dva roky, postupne sa zdokonaľovala a odvtedy nechcem prestať. Veľmi ma to baví.

Všeobecne môžeme pole dance rozdeliť na dva smery: Pole Art a Pole Fitness. Pole Art je umelecký smer, ktorý je zameraný hlavne na tanec a vníma pole dance ako umenie pohybu v sprievode hudby.

Pole Fitness je forma cvičenia, ktorá pomáha k posilneniu celého tela a jeho tvarovaniu ako celku. V dnešnej dobe si už aj mnoho mužov zaraďuje Pole Fitness do svojho cvičebného programu.

Ďalej sa dozviete: - či je pole dance vhodný pre mužov aj deti - ako vyzerajú prvé hodiny tréningu - ako dlho trvá, kým sa budete na tyči cítiť komfortnejšie - čo všetko treba na tréning pole dancu

Aké boli začiatky? Čo všetko bolo treba absolvovať a prejsť, aby sa z vás stala trénerka pole dancu?

Prvý tréning bol pre mňa doslova šok. Myslela som si, že ako vytrénovaná žena nebudem mať žiadny problém udržať sa na tyči. Zistila som, ktoré svaly som vlastne doteraz nepoužívala. Je to nový typ pohybu, nové cviky. Domov som chodila zničená, úplne vyšťavená. Zistila som, kde všade mám rezervy.

Štandardne sa chodí na kurz raz týždenne. Mňa to tak začalo baviť, že som si pridávala stále viac.