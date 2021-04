Pred rokom sa svet uzavrel, stopku dostala aj kultúra

Umelcom a ľudovým remeselníkom pomáhajú byť v kontakte technologické výdobytky.

7. apr 2021 o 7:43 Pavol Stolárik

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci každoročne pripraví a zrealizuje viac ako 140 kultúrnych podujatí a aktivít. Vďaka svojej rozmanitej a bohatej činnosti má nielen v regióne Kysúc svoje nezastupiteľné miesto.

Pre všetkých, ktorí kultúrou každodenne kultúrou žijú nastala s príchodom pandémie koronavírusu a s tým spojených opatrení veľmi neobvyklá, až neuveriteľná situácia.

Na začiatku sme všetci mysleli, že o pár dní, možno týždňov, sa to všetko skončí, ale vírus rozhodol inak. Najťažšou na celej situácii je strata kontaktu so živou kultúrou, s umelcami, skrátka so všetkým, čo je alfou a omegou práce osvetového zariadenia.

Kysucké kultúrne stredisko píše v roku 2021 už 68. rok svojej existencie, pričom od roku 2002 realizujem svoju činnosť v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Silvia Petreková je riaditeľkou Kysuckého kultúrneho strediska už niekoľko rokov a dôverne pozná, ako kultúra v regióne funguje.

Kultúra má stopku, nastupuje technológia

Kolektív strediska každoročne spolupracuje s viac ako tisíckou umelcaov na rôznych typoch podujatí.

„Vždy, keď pripravujeme konkrétne podujatie, je potrebné pripravovať ho koncepčne – obsah, termín, miesto konania, zainteresovaní partneri, umelci, financovanie, pozvánky, plagáty, medializácia, propagácia, telefonáty, maily, sociálne siete, samotná realizácia, mediálne výstupy. To je len v skratke, samozrejme. A úplne bežne pripravujeme 4 aj 5 podujatí naraz,“ hovorí Silvia Petreková a vysvetľuje, že aj v týchto neľahkých časoch sa v kultúrnom stredisku aj naďalej plne sústredia na prácu.

„Samozrejme, museli sme prehodnotiť aktuálnu situáciu a možnosti a focusovať svoje aktivity najmä na virtuálny priestor. Naďalej sme však v kontakte s našimi umelcami a partnermi, aj keď v absolútnej väčšine len na diaľku, v telefonickom, mailovom, či prostredníctvom online rozhovorov. Napriek tomu máme peknú spätnú väzbu. Dnešné technologické výdobytky ponúkajú viacero možností ako byť s niekým v kontakte aj v izolácii a sprostredkovať tak zaujímavé formy kultúrnych aktivít,“ vysvetľuje riaditeľka.

Priestor pre nové talenty

V kultúrnom stredisku vytvárajú priestor pre umelcov všetkých vekových kategórií. Pre nové talenty, pre tých, ktorí majú záujem spolupracovať, rozvíjať svoj talent a napredovať.

„Počas mnohých rokov medzi nami vyrástli zaujímavé osobnosti, ktoré dnes pôsobia napr. v médiách: moderátori, redaktori. Alebo napr. výtvarníci, ktorí svoje začiatky vo výtvarnom umení pretavili do ďalších umeleckých úrovní. Členovia rôznych jedinečných folklórnych zoskupení, tanečníci, speváci, hudobníci, ktorí nám počas rokov doslova rástli pred očami, pravidelne sa zúčastňovali našich súťaží, či festivalov, a neskôr sa rozhodli študovať a vzdelávať v odbore,“ uvádza

Petreková s potešením a poznamenáva, že mnohí si častokrát spomenú na svoje začiatky, či úspechy, ktoré dosiahli v súťažiach organizovaných KKS v Čadci a ktoré ich postupne posunuli na vyšší stupeň v ich osobnom raste.

„A aj to je pre nás krásna spätná väzba, že naša práca má zmysel, že obohacuje ducha a formuje životy talentovaných mladých ľudí, prípadne ich ďalšie smerovanie,“ poznamenáva s úsmevom Silvia Petreková.

Stovky podujatí ročne

Kultúrne stredisko stál pri realizácii nespočetne veľa krásnych stretnutí s kultúrou, množstva súťaží, prehliadok, festivalov, výstav, vernisáží, workshopov, spoluprác so sólovými umelcami, zoskupeniami, s folkloristami, hudobníkmi, spevákmi, divadelníkmi, remeselníkmi, výtvarníkmi, fotografmi, filmármi, pedagógmi, moderátormi, recitátormi, hercami, odborníkmi z rôznych oblastí nášho života a mnohými ďalšími.

„Počas bežného kalendárneho roka, počas všetkých 4 ročných období, máme tematicky pripravené jednotlivé aktivity a na tých kontinuálne pracujeme,“

Špecifikom činnosti kultúrnych stredísk ako takých je, že pôsobia smerom do externého prostredia, nerealizujú svoju činnosť vo svojom kamennom sídle, resp. len jej minimálnu časť.

„Taktiež v rámci peknej spolupráce so samosprávami, s primátormi, starostami a starostkami, kultúrnymi pracovníkmi, s rôznymi inštitúciami, kedy sme v mestách a obciach pripravili veľké množstvo zaujímavých kultúrnych podujatí. Zrealizovali sme medzinárodné cezhraničné podujatia, ktorých výstupy priniesli obohatenie kultúrneho života na Kysuciach i v Poľsku,“ vymenúva riaditeľka niektoré podujatia z portfólia strediska.

„Skutočne je to nesmierne široký diapazón a aj touto cestou ďakujem všetkým, s ktorými sme mali tú príležitosť a česť spolupracovať,“ upresňuje.

Rôznorodosť ako vitálna vlastnosť

Divadlo, umelecký prednes, folklór, ľudové remeslo, výtvarné umenie, fotografia, film, vzdelávanie, projektová činnosť, to všetko sú oblasti našej činnosti.

„Z tých najznámejších a najobľúbenejších kultúrnych podujatí, ktoré organizujeme alebo spoluorganizujeme, určite spomeniem národnú súťažnú divadelnú prehliadku Palárikova Raková, krajské Výtvarné spektrum, Folklórny festival Ochodnica, Medzinárodný filmový festival ETNOFILM, keby som mala všetky vymenovať bolo by to na knihu,“ vysvetľuje Petreková.

„Ja osobne mám rada umenie vo všetkých jeho formách a podobách. Mám rada to, čo poteší dušu, oči, či ďalšie zmysly vnímania krásna. Som človek, ktorý si váži každého umelca. Každého, kto dokáže vytvárať umelecké hodnoty. Každé jedno dielo je totiž výnimočné, jedinečné a nenapodobiteľné, je to tá pomyslená stopa, ktorú po sebe jedinec zanecháva na tomto svete,“ prezrádza a dopĺňa, že, koľko ľudí, toľko názorov na to, čo je alebo nie je pekné.

„Ale o tom je naša existencia, častokrát o subjektívnom pocite, názore. Najdôležitejšie však je nechať každému priestor na sebarealizáciu. Kultúra je v mojom ponímaní oblasť, ktorá sa dá robiť len so srdcom na dlani,“ dodáva na záver.

Kolektív strediska sa teší, že sa všetci opäť stretnú s umelcami a návštevníkmi osobne a že ten deficit reálnej živej kultúry sa začne zmenšovať.