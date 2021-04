Maturanti prišli o sladký pocit úspechu

Pre pripravenosť žiakov robili na gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci maximum

7. apr 2021 o 14:28 Pavol Vlček

Po roku sa opäť zrušili maturitné skúšky. O tom, do akej miery bolo toto rozhodnutie správne a ako boli žiaci pripravení, sme sa zaujímali na Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci. Na naše otázky odpovedala zástupkyňa riaditeľky pre veci pedagogické Ivana Zemiaková.

Podľa nej bolo zrušenie externej a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 vzhľadom na situáciu primeraným rozhodnutím. Pokračovala slovami o problematike realizácie vzhľadom na situáciu. „Neviem, či by študenti mohli podať adekvátny výkon pri dodržaní všetkých obmedzení, ktoré by sa pri konaní písomných foriem maturity vyžadovali. Veľkým problémom by to bolo pre tých študentov, ktorí sú z väčšej vzdialenosti. Internát im nemôže byť k dispozícii a denné dochádzanie zo vzdialenosti 100-150 km pri obmedzených spojoch by bolo komplikované. Akceptovateľná by bola asi len skrátená podoba. Napríklad, ak by sa ponechala iba interná časť písomnej časti („sloh“), ale nesmela by sa presunúť na máj, do ktorého sa postupne preložila veľká časť iných úloh z predchádzajúcich mesiacov, spojených najmä s prijímacími skúškami.“

