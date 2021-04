Mesto som prebrázdil na stupačke oranžového nákladiaka

Splnil sa môj chlapčenský sen byť smetiarom.

21. apr 2021 o 10:49 Pavol Stolárik

So smetiarmi ľudia veľa skúseností nemajú. Občas nás ráno zobudia, keď vysypávajú smeti. Zanadávame na nich, keď blokujú cestu a máme na nich ťažké srdce, ak neprídu presne vtedy, keď ich očakávame. Ich robota nesie obrovskú zodpovednosť a ak by ich nebolo, ulice by sa razom topili v tonách odpadkov.

“ Niektorí na nás pokrikujú z áut a nadávajú nám, že spomaľujeme premávku, no stále nevedia poriadne triediť odpad. „ vodič Josef Novák

Splnený detský sen

Mnoho malých chlapcov má svoj sen o budúcom povolaní. Niektorí chcú byť lekári, iní právnici či kozmonauti.

Ja som chcel byť aj smetiarom. Páčilo sa mi, ako sa statní chlapi vozia vzadu na veľkom oranžovom aute. Chcel som potiahnuť tu páku, ktorá zdvihne kontajner do výšky a zas ho spustí dole. Závidel som im ich prácu.

Sen sa mi nesplnil. Teda až dodnes. Chlapi z čaty odborníkov na odpadové hospodárstvo z čadčianskeho mestského podniku služieb ma vzali medzi seba.

Netreba byť „IN“, hlavne že je teplo

Vstal som o pol piatej ráno. Rýchla sprcha, káva, umyť zuby. Oblečenie som mal nachystané už od večera. Vedel som, že sa musím teplo obliecť. Nahádzal som na seba termoprádlo, staršie šušťákové nohavice, rolák a neprefúkavú bundu. Radšej byť dobre oblečený.

S fotoaparátom na pleci som vybehol z domu. Všade na vôkol tma a zima. Ponurú atmosféru dotváralo nejasné svetlo pouličných lámp.

Stlačená a nestlačená plastová fľaša, to je veľký rozdiel (zdroj: Pavol Stolárik)

Ako v mravenisku

Na mestský podnik služieb som dorazil okolo pol šiestej ráno. Bolo to ako v mravenisku. Chlapi v montérkach sa schádzali pred vchodom a debatovali ako prežívali predošlý večer a noc, kto sa s kým pohádal a kto s kým oslávil manželkine narodeniny.

Na poschodí v kancelárii ma čakal riaditeľ mestského podniku služieb Palo Latka. Aj keď už som jednu kávu mal za sebou, dali sme si spolu ešte jednu. Nemôžem ho predsa uraziť a odmietnuť.

Na rozdelení šéfstvo rozhodí chlapov do troch tímov. Prvá trojica ide na zmesový odpad, ďalší chlapi na papier a mňa pridelili k Josefovi, Pavlovi a Tóňovi na plasty.

„To si dnes užiješ,“ lakťom do mňa drgne Josef.

Ideme na plasty

Sadáme teda do smetiarskeho auta a vyrážame zvážať odpad. Denne je ho niekoľko ton, teda máme čo robiť. Celý tím musí pracovať ako švajčiarske hodinky.

Josef Novák sadá za volant a spomína na svoje začiatky.