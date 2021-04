Daniel Prívara: Moje futbalové ciele a ambície sa sústredia na Čadcu

Stopér FK Čadca je najmladším členom základnej jedenástky.

7. apr 2021 o 9:53 Juraj Pavlík

FK Čadca má v tretej lige stred druhé najmladšie mužstvo. S mladším tímom sa v súťaži predstavuje len Liptovský Hrádok.

Devätnásťročný Daniel Prívara hrajúci na poste stopéra je najmladším členom základnej jedenástky. V jesennej časti odohral 1193 minút a nastúpil vo všetkých dvanástich stretnutiach, ktoré Čadca odohrala.

Mladík z Milošovej je dôkazom toho, že nie všetko je na čadčianskom futbale zlé. S Danielom Prívarom sme rozprávali o pôsobení v FK Čadca a jeho plánoch do budúcnosti.

Kam chodíte do školy a aké máte plány po maturite?

Som študentom športového gymnázia v Banskej Bystrici a tento rok maturujem. Momentálne sa pripravujem na vysokú školu. Prihlášku som si podal na Fakultu telesnej výchovy a športu do Bratislavy, so zameraním na trénerstvo.

Máte v rodine futbalistu, ktorý vás priviedol k tomuto športu? Prečo práve futbal?

Iniciatíva a chuť začať hrávať futbal prišla odo mňa. V rodine nikto futbal nehrával. Tlačil som na rodičov, že by som chcel hrávať, pretože ma to na základnej škole veľmi bavilo. Rodičia ma viedli ku všetkým športom, ale futbal som si presadil ja.

Určite vaše výkony pozorne sleduje aspoň mužská časť rodiny. Ktorý člen rodiny je vašim najväčším fanúšikom?