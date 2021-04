Poďme upratať okolie nášho mesta

Počas pandémie trávia ľudia v prírode veľa času.

9. apr 2021 o 8:41 Milan Gončár

Príroda ponúka v súčasnosti jednu z mála možností na trávenie voľného času. Počas zatvorených obchodov, kultúrnych a športových podujatí je frekvencia jej návštevníkov veľmi vysoká.

Turistické chodníky sú mnohokrát plné a tým pádom pribúda aj odpadkov, ktoré môžeme vidieť na každom kroku. A to mnohých trápi. Aj preto sa už počas najbližšieho víkendu uskutoční v našom meste zaujímavá akcia pod názvom „Upracme si prírodu v okolí Čadce.“ Ako už z názvu vyplýva, jej cieľom bude vyzbierať čo najviac odpadu a urobiť naše okolie krajšie.

„V časoch, keď je pozatvárané takmer všetko, sú prechádzky a aktivity v prírode jednou z mála činností, ktoré nám umožnia vypadnúť z domu a vyvetrať si hlavu. Bolo by fajn sa jej za to poďakovať a upratať ju, aby sme sa počas jarných dní v nej cítili ešte lepšie. Nie je to často náš odpad, ale verím, že sa nájde dostatok ochotných ľudí urobiť niečo navyše pre svoje okolie,“ povedal Marián Kandrik, organizátor akcie.

Podujatie sa uskutoční od piatka 9. apríla a potrvá až do nedele 11. apríla. Kvôli pandemickej situácii nie je akcia hromadná.

„Nemáme žiaden zraz. Každý to rieši individuálne. Ak sa niekomu podarí nazbierať viac vriec a bude problém s odvozom, môže sa mi ozvať a ja ho zabezpečím,“ dodal organizátor.

Je teda len na nás, ako nám záleží na našom okolí. Pozývame všetkých obyvateľov mesta a okolitých dedín, ale aj návštevníkov Kysúc, aby sa pridali a urobili niečo pre našu prírodu. Tá sa nám za to určite odvďačí.