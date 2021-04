Róbert Lysík: Staškov sa teraz vybral tímovou cestou

Dvadsaťtriročný záložník patrí v Staškove k oporám tímu.

9. apr 2021 o 10:05 Juraj Pavlík

V drese Slávie Staškov debutoval vo svojich sedemnástich. Zažil, takzvanú zlatú generáciu, ktorá na čele s Rastislavom Michalíkom doviedla Staškov do štvrtej ligy. Omladený kolektív v ktorom patrí k tým skúsenejším hľadá svoju vlastnú tvár. Rozprávali sme sa s Róbertom Lysíkom.

Futbal inkasoval kvôli pandémii další úder. Aj tento ročník je ohrozený a v tomto čase by sa už za normálnych okolností hrali súťaže. Udržiavate sa v kondícii?

Keď sme v januári nevedeli, kedy sa začne s prípravou, tak nám tréner Patrik Koňušík dal dvojtýždňový plán pozostávajúci z ôsmich vytrvalostných behov a taktiež silových cvičení s vlastnou váhou. Vzhľadom k tomu, že je koniec marca a stále sa nezačalo, je to skutočne ťažké. Neviem ako ostatní chalani, ale udržiavam sa. Nie je to však v takej intenzite, ako keby sa hrala súťaž. Osobne preferujem behy a idem si občas kopnúť do lopty, aby som nestratil cit pri práci s loptou.

Nebál by ste sa teda vybehnúť na ihrisko bez ďalšej prípravy? Koľko času by podľa vás potrebovalo mužstvo na prípravu a rozohranie sa pred reštartom súťaže?

Keďže som mladší hráč, tak u mňa by stačil možno týždeň, dva. U starších