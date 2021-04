Tréneri sú v otázkach prípadného reštartu súťaží opatrní

Zástupcov kysuckých klubov sme sa pýtali, čo si o plánoch zväzu myslia.

12. apr 2021 o 14:29 Juraj Pavlík

Podľa neoficiálneho zdroja by sa po uvoľnení opatrení 19. apríla a 21-dňovej tréningovej príprave mohli začať dohrávky jesenných zápasov amatérov a mládeže. Vedenie Stredoslovenského futbalového zväzu začiatkom marca predstavilo alternatívy, podľa ktorých by sa mohol reštartovať aktuálny ročník. Podmienkou však je, aby sa stabilizovala situácia okolo pandémie.

Pred prípadným oživením súťaží by mali kluby dostať dva až tri týždne na prípravu a následne sa začnú doháňať staré resty. Napríklad v tretej lige treba zvládnuť až sedem dohrávok a tri kompletné kolá.

Ak situácia nedovolí odohrať celý program z jesene, tak podľa platného súťažného poriadku budú musieť byť súťaže rovnako ako vlani anulované. Keď sa podarí skompletizovať odložené jesenné zápasy, bude sa môcť pokračovať vyžrebovanými jarnými kolami. Ročník sa musí skončiť najneskôr 30. júna s tým, že ak bude treba ešte odohrať rozhodujúce duely o postup či zostup, tie sa môžu uskutočniť najneskôr 7. júla.

Zástupcov kysuckých klubov z tretej, štvrtej a piatej ligy sme sa pýtali, čo si o plánoch zväzu myslia a akým problémom musia kluby a hráči čeliť v prípade reštartu súťaží.

Trénerom sme položili tieto otázky:

- Marcový plán Stredoslovenského futbalového zväzu počíta stým, že po uvoľnení opatrení dostanú mužstvá na prípravu dva až tri týždne. Je tento časový horizont podľa vás po takej dlhej pauze dostačujúci?

- Nehrá sa a netrénuje už takmer pol roka. Väčšina hráčov sa napriek tomu snaží trénovať individuálne. V čom vidíte najväčšie riziká pre hráčov, keď začnú s tréningovou a zápasovou záťažou?

- V navrhovaných modeloch sa ráta aj s takzvanými anglickými týždňami. Viete si predstaviť, že by ste mali takto nahustený program?

Ľuboš Berešík, futbalový tréner FK Tatran Krásno nad Kysucou

- Keď si zoberieme, že v lete po 2-3 týždňovej pauze je na prípravu zhruba mesiac a v zime dokonca tri mesiace, tak tie 2-3 týždne sú veľmi málo. Navyše po takej dlhej dobe, keď uvážime, že za jeden rok hráči mali zaťaženie približne od júla do konca októbra a potom ešte možno 2-3 týždne s prestávkami do polovice decembra. Od druhej polovice decembra sa vôbec netrénuje a je len na hráčoch, či sa individuálne pripravujú a či dodržiavali pripravený individuálny plán. Je to jednoducho veľmi málo.

- Najväčším rizikom je zranenie. Tým, že hráči majú svoje zamestnanie, tak s