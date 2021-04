Kysučan vyhľadáva stretnutia s medveďmi

Najobľúbenejšie miesto má na Liptove, jeho snom je Kamčatka.

13. apr 2021 o 11:58 Radoslav Blažek

Aktívne pozoruje medvede už tri roky. Počas stoviek nocí v prírode už zažil desiatky stretnutí a reakcie medveďov točí aj na videá.

Mohlo by vás zaujať Ľudia chodili cez lúku autami, hojdačku museli zrušiť Čítajte

Z pozorovania vie, že keby sa na neho nejaký „maco“ vrhol, lieta ako handra. Ani to ho však neodrádza od pre bežných ľudí extrémneho koníčka.

Stovky dní a nocí v divočine Radovana Haluzu z Horného Vadičova mnoho naučili a prostredníctvom YouTube kanálu pod názvom život v divočine chce ľuďom priblížiť prírodu a naučiť ich to, čo príroda naučila jeho.

V septembri 2020 ste mali na svojom konte päťdesiattri stretnutí s medveďmi. Koľko ich odvtedy pribudlo?

Do konca roka som chcel mať okrúhlu stovku a podarilo sa. Dnes ich mám za sebou už stoosem. Verím, že na konci roka 2021 ich budem mať tristo.

AJ TOTO SA ĎALEJ DOZVIETE na akú vzdialenosť sa k medveďom približuje

po ktorom strete s medveďom sa mu podlomili kolená

čo hovorí na nedávny medializovaný prípad napadnutia poľovníka v Turci

čo majú ľudia robiť, keď sa chcú vyhnúť medveďom

a čo robiť, keď už k stretnutiu dôjde

kde v jeho rodných Kysuciach je najviac medveďov

že má strach z pavúkov

Váš ujo bol poľovník, práve on vás ešte ako malého chlapca doviedol k pozorovaniu zvierat. Nedávno ste v rozhovore povedali, že pohľad na iné zvieratá vás časom prestal uchvacovať, no medvede sú pre vás nesmierne zaujímavé. Stále to platí?

Áno, k prírode ma doviedol ujo, ktorý už poľovníkom nie je, no láska k prírode mu zostala a prírodu navštevuje doteraz. Čo sa týka pozorovania zvierat, tak medvede sú pre mňa navždy srdcovka, ale potešia ma aj iné zvieratá. Závisí to podľa ročného obdobia a podľa toho, čo sa v prírode deje. Zaujímavé je napríklad obdobie párenia zvierat, rodenie mláďat. Takže ak nemám šťastie na medvede, pozorujem aj iné zvieratá a ich správanie.

Čo pociťujete pri stretoch s medveďmi? Stres, napätie, radosť?

Je to čistý pocit šťastia. Snažím sa čo najrýchlejšie a najlepšie zachytiť zviera na kameru, v noci na nočné videnie a termovíziu. Keď to všetko skončí, s úsmevom si pozerám zábery, ktoré sa mi podarilo natočiť. Párkrát sa mi stalo, že medvede o mne vedeli a pár metrov odo mňa sa pokojne kŕmili.