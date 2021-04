Tomáš Kohút si zahral proti Edenovi Hazardovi

Tridsaťročný univerzál ŠK Javorník Makov vzbudzuje na trávnikoch pozornosť svojou hrou.

15. apr 2021 o 9:46 Juraj Pavlík

Rodák z Kysuckého Nového Mesta, ktorý futbalovo vyrastal v Žilinskom MŠK. Prešiel mládežníckymi výbermi Slovenska. Teraz je oporou zadných radov ŠK Javorník Makov. Rozprávali sme sa s Tomášom Kohútom.

Futbal sa nehrá takmer pol roka. Udržiavate sa v kondícii?

Už hádam svitá na lepšie časy a amatérsky futbal sa čoskoro rozbehne. V kondícií sa udržiavam, no futbalové tréningy a zápasy sú o niečom inom, ako sa ísť niekde prebehnúť, prípadne si zacvičiť doma pri telke. Mám však zdravotné problémy, ktoré ma výrazne obmedzujú vo fyzickej aktivite.

Môžete bližšie špecifikovať svoje zdravotné problémy? Akým spôsobom sa snažíte zlepšiť svoj stav?

Mám problémy s chrbtom. Keď budem konkrétnejší, mám jednu platničku posunutú a druhú mám roztrhnutú. Liečim to hlavne cvičením a pravidelnou chôdzou. Som veľký milovník turistiky a v tejto dobe je to ideálny šport pre moje postupné zotavovanie sa. Toto moje zranenie je dosť vážne, takže behaniu sa nevenujem a chrbát šetrím. Doktori mi povedali, že najlepší je oddych, cvičenie, chôdza a ľahký beh. Kondícia momentálne nie je na takej úrovni, aby som šiel hneď do zápasu. Sám som zvedavý, čo to bude robiť, keď začnem trénovať. Mal by som v krátkom čase ísť na kontrolu. Tam sa uvidí, či sa to trošku zlepšilo. Rád chodím do fitka a teraz, keď je všetko zatvorené, ma doma cvičiť nebaví.

Viete si predstaviť, že by ste musel kvôli odporúčaniu lekára prestať hrávať?