Kontrola automobilu po zime nekončí len prezutím pneumatík

Servisný technik radí: zverte auto do rúk odborníkom, o všetky potrebné úkony sa postarajú.

21. apr 2021 o 10:15 Pavol Stolárik

Očista a prezutie auta po zime sú dôležité úkony, ktoré by mal vykonať každý vodič. To však nestačí. Prinášame Vám rozhovor so servisným technikmi z autoservisu a pneuservisu BestDrive, od ktorých sme zisťovali, čo odporúča skontrolovať v rámci jarnej údržby automobilov.

Počas zimnej prevádzky je automobil vystavovaný rôznym poveternostným vplyvom. Mráz, posypová soľ, vlhkosť, či výtlky, to všetko vplýva na životnosť pneumatík aj dielov na automobile. Nízke teploty a studené štarty zaťažujú akumulátor automobilu.

„Sezónna kontrola po zime by určite mala obsahovať výmenu zimných kolies, kontrolu akumulátora, kontrolu podvozkových častí, teda riadenia, bŕzd, výfuku. Tiež je potrebné doplniť zmes do ostrekovača a vymeniť stierače. Na mieste je prekontrolovanie kúrenia a klimatizácie, výmena peľového filtra, dezinfekcia klimatizácie a prípadne jej doplnenie a rovnako aj doplnenie chladiacej kvapaliny, aby v letných dňoch nedošlo k prehriatiu motora,“ radí majiteľ autoservisu Pavol Fekula.

Niektoré úkony si s trochou šikovnosti viete urobiť doma sami, no niektoré je treba nechať na špecialistov.

Výmena pneumatík

Vymeniť koleso na aute by mal zvládnuť každý vodič. Ľuboš Židek hovorí, že takúto výmenu kolies si vodič môže urobiť sám ak má pripravené kompletné sady kolies. Musia byť správne vyvážené a disk z vnútornej strany vyčistený.

„Motoristi, ktorí majú možnosť vymeniť si kolesá na aute sami, v predstihu navštívia svoj pneuservis a nechajú si skontrolovať a vyvážiť kolesá do novej sezóny. Takto pripravené kolesá si na aute prezujú keď to sami uznajú za vhodné, inak je lepšie navštíviť pneuservis a prenechať prezutie auta odborníkom,“ vysvetľuje servisný technik Ľuboš.

Technici neodporúčajú výmenu pneumatík na diskoch na základe nejakých návodov na internete alebo rád od domácich majstrov. V servise vám kolesá prevážia na moderných strojoch, ktoré nepoškodia disk ani pneumatiku s veľkou presnosťou.

„Ako pneumatiky starnú, mení sa aj hustota vzduchu, treba približne každého pol roka koleso vyvážiť. Ak sa to urobí nesprávne, vzniká hádzavosť a začnú trpieť ložiská, ktorých výmena nie je lacnou investíciou,“ prízvukuje Ľuboš. V servise pri výmene vždy kontrolujú hĺbku dezénu, výrobné číslo, praskliny, vek pneumatiky podľa DOT čísla uvedeného na pneumatike.

Odporúčaný vek pneumatiky je maximálne päť rokov keďže nepriaznivé vplyvy na gumu majú aj teplo, svetlo, hlavne slnečné s UV žiarením, olej a rôzne chemikálie. Vďaka nim degradujú molekuly gumy, strácajú elasticitu a guma krehne.

V autoservise BestDrive si môžete aj pneumatiky uskladniť počas celého obdobia, kedy ich nepoužívate.

„Pri skladovaní pneumatík treba dodržiavať správnu skladovaciu polohu. Ak ich skladujete bez diskov, mali by stáť v takej polohe, ako keď sú namontované na aute. Ak sú na diskoch, mali by ležať poukladané na seba, ale nezabudnite ich nahustiť asi na 100 kPa. Pneumatiky obuté na diskoch sa majú skladovať inak ako samotné pneumatiky,“ vysvetľuje odborník Pavol Fekula a dodáva, že ich treba jeden krát mesačne pretáčať. V opačnom prípade hrozia deformácie pneumatík alebo samotných diskov.

Doplňte kvapaliny a vymeňte stierače

Kolísavé teploty v zime môžu spôsobiť praskliny v gumičkách stieračov a znížiť ich priľnavosť. Jar je teda ten správny čas pre ich kontrolu a výmenu. Nemrznúcu zmes v ostrekovačoch treba vymeniť za kvapalinu určenú na letné obdobie, ktorá ľahšie odstraňuje organické nečistoty.

Pravidelná kontrola hladiny motorového oleja, chladiacej a brzdovej kvapaliny je rýchla a jednoduchá. Moderné autá majú kontrolky, ktoré upozorňujú, keď kvapaliny klesnú pod odporúčané úrovne. Napriek tomu ich pri jarnej prehliadke odporúčajú servisáci skontrolovať.

Dobré je skontrolovať po zime aj stav akumulátora, prípadne ho dobiť. Väčšina nových áut je vybavená systémom štart-stop. Tento systém si vyžaduje aj špeciálnu batériu na to určenú.

Vodiči neoslňujte

Svetlá a to najmä stretávacie, diaľkové a hmlové je potrebné skontrolovať najmä vtedy, ak sa počas zimy menili žiarovky.

„Pre tých, ktorí majú pocit, že im svetlá nesvietia dostatočne, respektíve oslňujú vodičov odporúčame nastavenie svetlometov na regloskope, s ktorým pracujeme i my, napríklad pri výmene LED sád,“ hovorí Ľuboš Židek.

Čistá klimatizácia do horúcich dní

Klimatizáciu je vhodné nechať skontrolovať každý rok, nakoľko ochranná zmes proti tvorbe plesní má účinnosť približne jeden rok a práve jar je vhodným obdobím, nakoľko sa klimatizácia v zime zvyčajne nepoužíva, čo zvyšuje potenciál zanesenia plesňami.

„Je dobré vykonať diagnostiku aj servis klimatizácie, skontrolujeme tiež čidlá tlaku klimatizácie, tesnosť pomocou kontrastnej látky a pod UV svetlom zisťujeme, či je klimatizácia úplne v poriadku. Ďalšou možnosťou je vyčistenie a dezinfekcia klimatizácie ozónom. Hlavne teraz v dobe pandémie je o túto službu veľký záujem. Ozón je niekoľkonásobne účinnejší ako chlór, zabíja pachy, baktérie, plesne,“ vysvetľuje Pavol Fekula.

Brzdy a podvozok

Pri návšteve autoservisu je po zimnom období dôležité nechať si skontrolovať aj funkčnosť brzdového systému. Po zime môžu byť brzdy upchaté nečistotami zachytenými z posypu ciest, zatiaľ čo podvozok taktiež mohol nazbierať veľa štrku a agresívnej cestnej soli.

Čo doma nezvládnete

Moderné autá hlásia všetky chyby kontrolnými hláseniami na prístrojovej doske. Aj napriek tomu odporúčame, aby ste požiadali o záznam porúch z diagnostiky auta, ak už servisného technika navštívite. Záznam Vám poskytne základné údaje o stave vášho vozidla a informácie, ktoré nemôžete skontrolovať doma.

Zaujímavou očistou nielen po zime je aj dekarbonizácia motora pri ktorej technici odstránia usadeniny z vnútorných častí motorov, ktoré sú produktom nedokonalého spaľovania. Tieto usadeniny sa ukladajú na steny spaľovacích komôr, piestov, ventilov, EGR ventila aj výfukového potrubia vrátane DPF filtra, čoho prejavom je zvýšená spotreba paliva, znížený výkon motora.

Majitelia nových alebo starších vozidiel v záruke zvyknú z dôvodu zachovania záruky navštevovať autorizované servisy, hoci nemusia. Pritom ak nie sú šoféri so servisom, cenou a službami spokojní, majú možnosť prejsť do iného aj neautorizovaného servisu, ten však musí dodržať technologické postupy dané výrobcom.

Vaše vozidlo v autoservise tiež skontrolujú a pripravia na STK. „V prípade záujmu zariadime kontrolu za vás. Vozidlo zanecháte v servise a po vykonaní kontroly si vozidlo s platnou STK vyzdvihnete. Vďaka našim skúsenostiam, predbežnou kontrolou automobilu skúseným mechanikom, sa vyhnete nepríjemnostiam a finančným nákladom, ktoré sú spojené s opakovaním technickej kontroly,“ dodáva Pavol Fekula majiteľ servisu BestDrive.

BestDrive team (zdroj: Pavol Stolárik)

