Futbalový bonzáčik: Koho natreli kapitáni v 6. lige

K dobrej partii vo futbale patria aj rôzne podpichovačky, aby bolo v kabíne veselo. Preto neberte nasledujúce riadky príliš vážne a zabavte sa spolu s nami.

1. máj 2021 o 11:49 Radoslav Blažek

Kapitáni odpovedali napríklad aj na to, kto je najväčší brúsič, kto najväčší model, kto zahodí aj nemožné. Čítajte a zasmejte sa s nami.

Do ankety sa zapojili kapitáni VI. ligy ObFZ Kysúc: Anton Fekula (TJ Spartak Radôstka), Miroslav Držiak (TJ Slovan Nová Bystrica), Peter Králik (TJ Slovan Rudinská), Peter Repák (ŠK Nesluša – odpovedal namiesto kapitána), Jaroslav Mihalda (TJ Snaha Zborov nad Bystricou), Marcel Ferenčák (TJ Olešná), Dušan Frolo (TJ Slovan Podvysoká), Róbert Marčan (TJ Kysučan Ochodnica) a Michal Učník (TJ Kysučan Korňa).

AJ TOTO SA DOZVIETE - kto z Nesluše filmuje a dlhšie leží na trávniku - kto v Zborove je rodený manekýn a lámač ženských sŕdc - kto z Rudinskej je stále v zrkadle - kto z Novej Bystrice by sa prekľučkoval až do šatne - kto z Radôstky padá ako hruška - kto z Ochodnice má naj historky - kto z Korne sa cíti ako Messi - v ktorom tíme vždy mešká polovica chalanov

ŠK Nesluša

Najviac sa háda s rozhodcom: všetci.

Sme veľmi dobrý kolektív a vieme sa pohádať aj každý za každého, ak cítime krivdu.

Najväčší brúsič: Roman Vlček.

,,Pavúk“, prezývka, akou ho volajú spoluhráči, sa naučil tvrdšej hre v mladšom veku v Poľsku a občas sa to preukáže aj ostrejšími zákrokmi v derby zápasoch.

Najlepšie kope penalty: Martin Tichý.

,,Tichačik“ je technický hráč s výbornou kopacou technikou a skúsenosťami aj z jeho bývalého klubu MŠK Kysucké Nové Mesto a možno aj vďaka tomu často vezme zodpovednosť na seba a s ľahkosťou premieňa pokutové kopy.

Súkromník, sólista: Tomáš Valjašek.

Výborný hráč v situáciách jeden na jedného, avšak niekedy vynechá najlepšiu kľučku vo futbale, ktorou bola aj bude prihrávka spoluhráčovi.

Najväčší filmárik: Roman Židek.

Je dobrý krajný obranca, ktorý vo vzdušných súbojoch neprehráva hlavičkové súboje. Avšak ak dlhšie drží loptu na nohe, niekedy ho faulujú a potom je z toho dlhé ležanie na trávniku.

Zahodí aj nemožné: Michal Kloták.

,,Kloťo“ je top manažér v okolí Kysúc a možno aj kvôli všetkým jeho povinnostiam okolo futbalu v jeho obci vynechá občas tréning alebo aj predzápasovú rozcvičku, čo sa často odzrkadlí pri jeho zakončení.

Neuhne zo súboja: Jaroslav Šarlina.

Tvrdý chlap ako buk, na ktorého lýtka je podľa môjho názoru potrebný aj zbrojný pas.

Má parádne tehličky: Rado Belák a Marek Ploštica.

Stále mladí chalani, ktorí taktiež hrávali za MŠK Kysucké Nové Mesto a vo voľnom čase sa venujú aj iným športom, čím tie tehličky na bruchu predsa len nejaké sú.

Najväčší model či casanova: Radoslav Szíjjártó.

,,Sio“ gél v taške málokedy zabudne, aj vďaka úprave zovňajšku sa naňho dievčatá dívajú minimálne periférne.

Má najlepšie historky: Lukáš Minár.

Kapitán mužstva a veľká persona v kabíne, ktorého sa dobre počúva a má vždy o čom hovoriť aj mimo futbalu.

Má najlepšie výhovorky: Dominik Kubala.

,,Pinokió“ je hráč náchylnejší na zranenia, trápi ho najmä koleno. Avšak ak to aj nie je spôsobené nejakou bolesťou, často mu skočí lopta, alebo dostal krátku/dlhú prihrávku.

Najväčší džentlmen na ihrisku: Miroslav Lisko.

Veľmi dôležitý hráč pre tím, ktorý svojím správaním a prejavom na ihrisku i mimo neho môže mať tento prívlastok džentlmen.

Cíti sa ako Ronaldo: Peter Repák.

,,Ripety“ sleduje a opakuje veľa vecí podľa tohto svetového hráča, čo mu pomáha po gestikulácií najmä skórovať góly, aspoň na tréningu.

Najčastejšie mešká: Matej Helt.

Nech je zraz tímu dohodnutý na hocijaký čas, brankár ,,Helto“ mešká proste vždy.

Nabonzoval to: Peter Repák – ,,Ripety“.

TJ Snaha Zborov nad Bystricou

Najviac sa háda s rozhodcom: Jaroslav Mihalda.

Celé naše mužstvo je dosť urečnené. Najmä, keď padne zlý verdikt. Ale, v prvom rade tu určite musím bonznúť seba.

Najväčší brúsič: Peter Stasinka.

Patrí síce medzi tých mladších, ale s nikým sa nemazná. Inak je to veľmi dobrý a skromný chlapec.

Najlepšie kope penalty: nikto.

Práve toto je jedna z našich slabín, nepremieňame penalty.

Súkromník, sólista: bratia Dávid a Ľubo Štrbovci.

Obaja majú radi loptu, vedia sa s ňou pekne pomaznať.

Najväčší filmárik: nikto.

V našom tíme by som takého hráča asi darmo hľadal.

Zahodí aj nemožné: Erik Podmanický.

Fyzicky výborne disponovaný útočník, ktorý dokáže nemožné dať, ale aj nemožné zahodiť.

Neuhne zo súboja: Jozef Blahuta.

Nejeden obranca by vedel povedať, aké je ísť s ním do súboja.

Má parádne tehličky: je ich viac.

Viacerí mladší chalani sa venujú posilňovaniu a fyzičke.

Najväčší model či casanova: Samuel Kubla.

Stále nové oblečenie, tenisky. Je to rodený manekýn a lámač ženských sŕdc.

Má najlepšie historky: Roman Sýkora.

Jeho historky o tréneroch nemajú obdobu.

Má najlepšie výhovorky: Peter Tvrdý.

Dokáže sa vyhovoriť zo všetkého.

Najväčší džentlmen na ihrisku: Jozef Čelko.

Veľmi dobrý chalan aj mimo ihriska, naozaj veľký džentlmen.

Najčastejšie mešká: Jakub Martinec.

Vzhľadom na jeho prácu, pri ktorej veľa cestuje, nestíha prísť na čas.

Cíti sa ako Ronaldo: Miroslav „Koci“ Kocifaj.

Futbalovo podobný či už na tréningu, ale aj v zápase. Čistý CR7.

Nabonzoval to: Jaroslav Mihalda.

TJ Slovan Rudinská

Najviac sa háda s rozhodcom: Miro Buček.

Nie je zápas, kedy nevybuchne a červená sa hneď vezie.

Najväčší brúsič: Martin Malíček.

Najtvrdší obranca v súťaži. Myslím, že súperi to vždy pocítia.

Najlepšie kope penalty: Rasťo Vlček.

Máme viacerých, ale predsa jedného neomylného sme vybrali. Ale hlavne kopať sme ho nedali.

Súkromník, sólista: Marek Luciak.

Ak má loptu, tak ťažko je ju od neho dostať. A to nehovorím, ako mu ju zobrať.

Najväčší filmárik: Martin Patyka.

Ten keď padne na trávnik, tak je počuť krtka v rohu.

Zahodí aj nemožné: Miroslav Grešák.

To je náš talent na šance. Vždy, keď zakončuje, sa dívame na druhú stranu.

Neuhne zo súboja: Jaroslav Buček.

Je to taká malá skala. Po tréningu nás bolia všetky kosti a aj hlava.

Má parádne tehličky: Peter Gašinec.

Stále cvičí, behá, je naša motorová myš.

Najväčší model či casanova: Martin Malík.

Stále je v zrkadle.

Má najlepšie historky: Róbert Ondrušek.

Taký náš humorista a zabávač z Číny.

Má najlepšie výhovorky: Michal Mičenec.

Vždy to platí, ak to povie. Len nevieme, kedy je to pravda istá.

Najväčší džentlmen na ihrisku: Miroslav Sága.

Najväčší džentlmen a srdciar na ihrisku, ktorý nesie prehru ťažko.

Najčastejšie mešká: Lukáš Luciak.

To sme radi, že aspoň je v dedine autobusová zastávka.

Cíti sa ako Ronaldo: Rado Buček.

Viac ako Ronaldo. Je to ten najmladší hráč, ale vie to v bráne, v obrane a aj v útoku.

Nabonzoval to: Peter Králik.

Dúfam, že nevadí, ak som zabudol na iných chalanov. Veď nie je podstatné, kto čo vie. Partia v Rudinskej je super a ja verím, že vydrží pokope čo najdlhšie.

TJ Slovan Nová Bystrica

Najviac sa háda s rozhodcom: Pavol Dubovický.

Vie to rozohniť na ihrisku. Kamarát s každým rozhodcom (smiech).

Najväčší brúsič: opäť Pavol Dubovický.

Počas dlhej kariéry prezývka Gattuso u neho úplne na mieste.

Najlepšie kope penalty: Róbert Kováč.

Vždy si verí na tréningu.

Súkromník, sólista: Miroslav Cáder.

Niekedy by sa prekľučkoval až do šatne (smiech).

Najväčší filmárik: nikto.

Takého hráča v tíme asi nemáme.

Zahodí aj nemožné: tu by som bonzol aj seba, ale inak Michal Griga.

Hlavou síce nekompromisný, ale s nohami to lieta kade tade.

Neuhne zo súboja: Marián Duban.

Bývalý fighter neuhne ani stene.

Má parádne tehličky: Jozef Drozd.

Ale po svadbe sa mu korytnačka otočila naopak.

Najväčší model či casanova: Miroslav Kučerík.

Vždy nastajlovaný, upravený a na každom zápase nové fanynky.

Má najlepšie historky: Marián Chlebek.

Čo to odohral vo vyšších súťažiach, vie dobre zabaviť kabínu.

Má najlepšie výhovorky: nikto.

V našom tíme sa toto nerešpektuje.

Najväčší džentlmen na ihrisku: Roman Cabadaj.

Férový chalan a hlavne hráč. Aj keď je sám faulovaný, podá ruku súperovi.

Najčastejšie mešká: Peter Džurný.

Príchod na zápas už dlhé roky – ako sa hovorí, o 5 minút 12.

Cíti sa ako Ronaldo: Ľubomír Šadibol.

Veľký týpek, má na to vlohy.

Nabonzoval to: Miroslav Držiak.

TJ Spartak Radôstka

Najviac sa háda s rozhodcom: Jakub Kuric.

Či už na ihrisku, alebo z lavičky, vie to rozhodcovi veľmi znepríjemniť.

Najväčší brúsič: Juraj Fekula.

Suverénne najtvrdší článok mužstva.

Najlepšie kope penalty: Štefan Macho.

Rieši to s ľadovým kľudom.

Súkromník, sólista: Matej Kubala.

Má veľmi rád loptu prilepenú na kopačke.

Najväčší filmárik: Dávid Staňo.

Padá ako hruška, po ukončení kariéry sa určite nestratí na filmovom plátne.

Zahodí aj nemožné: Patrik Pilka.

Vyslovene špecialista na tutové situácie.

Neuhne zo súboja: Ján Šipčiak.

Ctí pravidlo: lopta prejsť môže, súper nie.

Má parádne tehličky: Patrik Repka.

Vždy nabitý a vo forme.

Najväčší model či casanova: Michal Špirka.

Je módnou ikonou kabíny. Hotový Alain Delon.

Má najlepšie historky: Ján Labant.

Trénerkove historky sú legendárne.

Má najlepšie výhovorky: Michal Harnas.

Michal má odpoveď na každú otázku.

Najväčší džentlmen na ihrisku: Andrej Strnadel.

Je vždy vzorným príkladom pre každého či už na ihrisku, alebo mimo neho.

Najčastejšie mešká: Oliver Seman.

Pravidelne prispieva do klubovej pokladnice za meškania.

Cíti sa ako Ronaldo: Tomáš Pilka.

Kopacou technikou sa mu aj približuje.

Nabonzoval to: Anton Fekula.

TJ Kysučan Ochodnica

Najviac sa háda s rozhodcom: nikto.

Sme inteligentní chalani a ako družstvo svoj charakter venujeme hre a nie rozhodcovi.

Najväčší brúsič: Peter Gašinec.

Je to náš stredopoliar Peter Gašinec, ktorý to hlavne v defenzívnej hre čistí a sem tam pri svojej tvrdej hre niekoho pošle na zem.

Najlepšie kope penalty: Peter Vavrek.

Po pravde moc penált nekopeme. Ale keď tak Peter Vavrek, ktorý to vie kopnúť s prehľadom.

Súkromník, sólista: Branislav Gavlas.

Má rád loptu a rád sa predvádza, aj keď uznám, má najlepšiu kontrolu s loptou.

Najväčší filmárik: nikto.

Musím povedať, že v hre nefilmujeme. Ale ak musím jedného spomenúť, tak potom Martin Škorík, ktorý niekedy svojou silnejšou postavou pri kontakte si rád poleží.

Zahodí aj nemožné: Tomáš Židek.

Náš útočník Tomáš Židek minulý rok toho pozahadzoval veľa. Keby z toho, čo mal, polovicu premenil, tak je najlepší kanonier našej ligy.

Neuhne zo súboja: Marek Surovčák.

Je to môj parťák z obrany. V súbojoch je silný ako skala.

Má parádne tehličky: Tomáš Cabada.

Má dobre vypracovanú postavu na futbalistu.

Najväčší model či casanova: Richard Piják.

Bude to náš model Richard Piják. Pekne sa oblieka, dbá na svoj zovňajšok a má aj šikovné fanynky.

Má najlepšie historky: Drahuš Mečár.

Bude to náš hospodár Drahuš Mečár, ktorý chodí na každé naše zápasy. Veľa toho v živote pozažíval, vždy nás poteší nejakou historkou.

Má najlepšie výhovorky: Pavol Tarana.

Je to dobrý futbalista. Len niekedy toho viac natára, ako odohrá a to znižuje jeho hru na ihrisku.

Najväčší džentlmen na ihrisku: Štefan Vihoňský.

Prišiel k nám na hosťovanie z Oščadnice. Pôsobí na mňa férovo, čo dokazuje aj ako hráč na ihrisku.

Najčastejšie mešká: nedá sa jednoznačne odpovedať.

Meškáme rôzne. Ťažko vyhodnotiť jednotlivca. Vždy je to niekto iný.

Cíti sa ako Ronaldo: Marián Kolibac.

Vždy chváli Ronalda a dokonca sa na neho trochu podobá výzorovo. Aj ten jeho štýl napodobňuje.

Nabonzoval to: Róbert Marčan.

Dúfam, že mi to niektorí prepáčia.

TJ Kysučan Korňa

Najviac sa háda s rozhodcom: Michal Učník.

Tu by som dal pokojne aj seba. Niekedy to je na hrane, ale sú to hlavne emócie.

Najväčší brúsič: Peter Korduliak.

I keď už nehráva tak často, no ,,Kosťo“ bol neskutočný brusič. Myslím si, že v tabuľke kariet je neohroziteľný (smiech).

Najlepšie kope penalty: asi nikto.

Tu nechcem nikoho uraziť, ale nemyslím si, že máme nejakého úžasného exekútora. Napríklad proti Vadičovu sme kopali dve jedenástky, no ani jednu sme nedali.

Súkromník, sólista: František Plaček.

Niekedy sa cíti ako Messi. Akurát tie góly mu chýbajú.

Najväčší filmárik: Pavol Hrtús.

Nepovedal by som, že najväčší, ale vie, kedy má spadnúť.

Zahodí aj nemožné: Miroslav Učník.

Veľakrát ide za zápas sám na ,,prázdnu“ bránu, no niekedy zahodí aj nemožné. Ale je to neskutočný drič.

Neuhne zo súboja: Rastislav Šutý.

Na to, ako si vždy viaže kolená pred zápasom, aby sa mu nerozsypali (smiech), tak ten teda zo súboja neuhne. Vidno, že má skúsenosti z vyšších súťaží.

Má parádne tehličky: Miroslav Učník, Jakub Učník, Rastislav Šutý, Michal Padyšák.

Ale viacerí chalani sú vypracovaní. Ja sa radím už skôr k ytongu (smiech).

Najväčší model či casanova: Dávid Ihelka.

Prehodená ofinka musí byť.

Má najlepšie historky: Anton Ligáč.

Aj keď ešte relatívne mladý chalan, no kabína pri jeho rozprávaní vždy ožije. Vtipné príhody dodajú vždy dobrú náladu.

Má najlepšie výhovorky: jednoznačne Marián Bystřický.

Mladý chalan, no jeho výhovorky ma vždy vedeli prekvapiť a hlavne zaskočiť.

Najväčší džentlmen na ihrisku: Tomáš Kormaňák.

Slušný a poctivý chalan.

Najčastejšie mešká: Jozef Veselka.

Tu by som dal menej hrajúceho Jozefa Veselku. Ten má vždy čas a pokoj. Ostatných išlo vystrieť, keď čakal celý autobus na neho a on došiel vždy v kľude.

Cíti sa ako Ronaldo: David Kratochvíl.

Ten sa vie vždy namotivovať.

Nabonzoval to: Michal Učník.

TJ Slovan Podvysoká

Najviac sa háda s rozhodcom: Marek Polaček.

Vie to na ihrisku ako tvrdý hráč, ale dá to pocítiť aj rozhodcom.

Najväčší brusič: Fero Bytčánek.

Je to kvalitný hráč, súperom nič nedaruje.

Najlepšie kope penalty: neviem.

TJ Slovan Podvysoká kope jednu penaltu za sezónu, preto si nespomínam.

Súkromník, sólista: Martin Turiak.

S loptou to vie. Je to technický hráč, ktorého od lopty ľahko neodstavia.

Najväčší filmárik: Martin Bytčánek.

On vie prečo.

Zahodí aj nemožné: naši útočníci, keď majú svoj deň.

Neuhne zo súboja: každý má už niečo za sebou, neuhne nikto.

Má parádne tehličky: Jano Kanálik.

Je top, ostatní sme o level nižšie.

Najväčší model: všetci.

Všetci sme svojím spôsobom casanovia (smiech).

Má najlepšie historky: Dávid Gembiczki.

O historky a zábavu sa vie postarať a rozprúdiť atmosféru v kabíne, aj keď je najhoršie.

Má najlepšie výhovorky: Juraj Franek.

S výhovorkou ako nebehať ešte dlho bude prvenstvo držať.

Najväčší džentlmen na ihrisku: ja.

Môžem spomenúť aj seba? (smiech).

Najčastejšie mešká: neviem.

Ťažká otázka, keďže vždy na zápas mešká polovica chalanov.

Cíti sa ako Ronaldo: Stano Steiniger.

Je to náš tréningový Ronaldo a v zápase zas náš Stando.

Nabonzoval to: kapitán Dušan Frolo.

TJ Olešná

Neuhne zo súboja: Erik Jaroš.

Je to najtvrdší hráč v našom mužstve. Myslím si, že žiaden útočník to proti nemu nemá jednoduché. Nikdy neuhne zo súboja a nič nevypustí. Myslím si, že v obrannej činnosti patrí medzi najlepších obrancov v 6. lige.

Najlepšie kope penalty: Daniel Svitek.

Aj keď moc penált nekopeme, nepamätám si, že by nejakú zahodil. Má skvelú kopaciu techniku.

Súkromník, sólista: Radovan Kováčik.

Má veľmi rád loptu, rád sa s ňou hrá a skúša všelijaké fintičky v zápase. Je to niekedy o nervy, ale keď sa mu nejaká podarí, tak myslím, že poteší každého fanúšika.

Má parádne tehličky: nikto.

Takého v mužstve nemáme (úsmev).

Najväčší model: Samuel Krištiak. Je to náš model. Vždy musí byť upravený, nagelované vlásky a pekne vyobliekaný.

Najlepšie historky: Pavol Sučík.

Tréner, ktorý keď začne hovoriť svoje príhody zo života, tak celá kabína padá smiechom a zakončí to vetou: je to maras.

Najviac sa háda s rozhodcom: Marek Ferenčák.

Je to hráč, ktorý keď je na ihrisku, tak hrá naplno a srdcom. Preto aj veľmi prežíva, keď má iný názor na niečo ako rozhodca. Hneď mu dáva jasne najavo, že sa mýli a potom väčšinou nasleduje karta. Ale musím sa priznať, že tesne za ním som ja. Asi to máme v rodine.

Najväčší džentlmen na ihrisku: Pavol Fojtík.

Patrí k našim starším hráčom, ale je to veľmi usilovný a disciplinovaný človek na ihrisku aj mimo neho. Na ihrisku ide vždy na 100 percent. Od neho by si malo brať príklad veľa mladších hráčov, čo sa bojovnosti týka.

Zahodí aj nemožné: Myslím si, že každému z nás sa stalo, že zahodil nemožné.

Najčastejšie mešká: Radovan Kováčik.

On prakticky ešte nikdy na čas do kabíny neprišiel.

Najväčší filmárik: nikto.

Nabonzoval to: Marcel Ferenčák.