Ohrozí aprílová zima úrodu ovocia?

Tohtoročná jar meškala a viacerí z nás majú obavy, ako to bude s ovocnými stromčekmi a celkovo úrodou v našich záhradách.

27. apr 2021 o 10:27 Milan Gončár

Mnohí krútia hlavami. Spomínajú, že si nepamätajú na taký studený apríl. A predsa. Príroda opäť ukázala svoju moc. Zasa raz. Posledné chladné dni nám to dokonale potvrdili. Keby sme náhodou zabudli...

Téma počasia je momentálne aktuálna predovšetkým u záhradkárov a pestovateľov. „Posledná zima bola mimoriadne zvláštna. Charakterizovali ju holomrazy. Tie boli predovšetkým pre kôstkoviny – ako marhuľa, slivka, čerešňa či broskyňa, zaťažkávajúcou skúškou. Niektoré stromčeky dokonca nemuseli prežiť,“ začal trochu negatívne zanietený pestovateľ a predseda záhradkárov v obci Raková František Chabreček. Následne celú situáciu rozmenil na drobné.

„V pôde nebola dostatočná vlaha. Tri dni sme mali mrazy nad dvadsať stupňov, pričom pri koreňoch rastlín chýbal sneh. Namŕzli podpník a aj konáriky. Hrušky a jablone prežili zimu vďaka slabej úrode uplynulý rok. Ak ale neprídu v máji mrazy, malo by byť všetko v poriadku. Malé púčiky sa už pomaly ukazujú,“ vlial dávku optimizmu.

Dlho driemali

Hoci zima bola pomerne dlhá, nebola taká silná ako v minulosti. Potrápil nás apríl. Bol charakteristický chladným zimným počasím. Kysuce boli často pod snehovou prikrývkou. Aj preto púčiky na ovocných stromčekoch stále „driemu.“

„Sú zatvorené. Nemusíme sa však obávať dôsledkov aprílového počasia. Sneh a mráz výhonky určite nepoškodili. Keby bolo napríklad sedem stupňov pod nulou, to už by bol problém. Ale päťstupňový jarný mrázik by mal stromček prežiť,“ upokojil záhradkárov dlhoročný pestovateľ ovocia a zeleniny.

Pre porovnanie dodal, že v minulých rokoch boli napríklad také slivky o takomto čase už rozkvitnuté. Teraz ešte nemajú prakticky ani otvorené púčiky.