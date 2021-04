Upozornenie pre vodičov: Chystá sa oprava cesty pod semaformi

Práce budú trvať štyri dni.

26. apr 2021 o 14:29 Radoslav Blažek

Okresný dopravný inšpektorát OR PZ Čadca oznamuje verejnosti, že od štvrtka 29. apríla do nedele 2. mája alebo v náhradnom termíne od štvrtka 6. mája do nedele 9. mája bude realizovaná úprava krytu vozovky na ceste I/11 v km 413,000 – 414,000 v Čadci.

Prečítajte si tiež Doležal o D3 na Kysuciach: Jednotlivé úseky sme našli absolútne nepripravené Čítajte

Ide o dve svetelné križovatky v meste Čadca na ceste I/11 - pri nákupnom centre Kaufland a pri nákupnom centre Tesco. Cestná premávka bude regulovaná náležite poučenými a vystrojenými osobami.

"V rekonštruovanom úseku cesty bude premávka čiastočne obmedzená, preto žiadame osobnú motoristickú verejnosť, chodcov, aby rešpektovali všetky pokyny polície a taktiež pokyny náležite poučenými osobami, ktoré budú regulovať cestnú premávku počas trvania prác, jedná sa o náročný úsek cesty," informuje polícia.

Článok pokračuje pod video reklamou

Mohlo by vás zaujať FOTOGALÉRIA: 25 rokov (ne)budovania diaľnice na Kysuciach Čítajte

Polícia žiada vodičov, aby v prípade vzniku kolón na ceste I/11 využili miestnu komunikáciu, ktorá vedie mestskými časťami Podzávoz-Špindli-Ševcovci-Bukov.

Prípadne i iné trasy, aby sa vyhli tomuto úseku, nakoľko je predpoklad vzniku kolón.