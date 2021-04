Superliga nemá fanúšikov ani na Kysuciach

Každý týždeň jedna otázka na futbalovú tému o ktorej sa vedú najväčšie debaty.

27. apr 2021 o 16:35 Juraj Pavlík

Najhorúcejšou futbalovou správou minulého týždňa bol ohlásený vznik Superligy. Projekt odštartoval diskusie na túto tému v celej futbalovej a fanúšikovskej obci.

Dvanástka zakladateľských klubov oznámila vznik novej kontinentálnej súťaže. Hlavným iniciátorom myšlienky bol prezident Realu Madrid Florentino Pérez. Dvanásť zakladateľských klubov pochádza z Anglicka (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Manchester City a Manchester United), Španielska (FC Barcelona, Atlético a Real Madrid) a Talianska (Juventus, AC Miláno a Inter Miláno). Pribudnúť mali ešte tri mužstvá.

Situácia ohľadne tohto projektu sa menila každý deň a my sme v priebehu minulého týždňa zisťovali názory na tento futbalový projekt. Oslovili sme štyroch zástupcov kysuckých klubov, ktorí samotní sú hlavne futbalovými fanúšikmi a položili im jedinú otázku:

Čo hovoríte na iniciatívu popredných európskych klubov, ktoré ohlasujú vznik Superligy?

Jozef Pavlík, manažér ŠK Javorník Makov: Tak ako v médiách už zaznelo, myslím si, že to bude liga vyvolených, kde chudobnejšie kluby nemajú žiadnu šancu sa do tejto ligy pozrieť. Peniaze rozhodli a rozhodujú ako vždy, lebo tí čo ich majú, chcú mať ešte viac. Keď spočítame koľko majú rozpočet kluby, ktoré zakladajú túto ligu, tak z toho by sme uživili amatérsky futbal snáď vo všetkých štátoch Európy.

Patrik Koňušík, futbalový tréner FK Slávia Staškov: Túto tému sledujem okrajovo.