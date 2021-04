U Býkov našiel to, čo mu sľubovali Barani

Michal Roman je so sezónou v Nových Zámkoch spokojný.

28. apr 2021 o 11:52 Juraj Pavlík

Starší z kysuckej bratskej dvojice Romanovcov má po sezóne. Sezónu začal v drese Banskej Bystrice. Zmluvu však s klubom spod Urpína predčasne rozviazal a jeho novým pôsobiskom sa stali Nové Zámky.

PREČÍTAJTE SI TIEŽ Peter Poláček trinásty na kontinentálnom šampionáte Čítajte

V tíme mal pomôcť zaplátať diery v zraneniami sužovanej defenzíve „býkov“. Postupne sa však v tíme adaptoval a stal sa pevnou súčasťou ich defenzívy. O tom, ako je so svojou sezónou spokojný, sme sa rozprávali s Michalom Romanom.

Ako ste spokojný s tohtoročnou sezónou? Ak by ste sa mali oznámkovať ako v škole, akú známku by ste si dali?

Dal by som si dva mínus. Sezónu som začal v Banskej Bystrici, kde som podpísal zmluvu. Chcel ma tam tréner, ktorý ma kontaktoval pred sezónnou. Povedali mi, že skladajú tím, ktorý chcú mať na viac sezón, ale nakoniec to dopadlo tak, že v Bystrici som predčasne skončil, odišiel som do Nových Zámkov a tu som spokojný.

AJ TOTO SA DOČÍTATE - ako je spokojný s produktivitou a časom stráveným na ľade - ako hodnotí trénerskú výmenu Hrnčár - Majoross - ako hodnotí účinkovanie Nových Zámkov v play-off - či ho uvidíme v drese Nových Zámkov aj v budúcej sezóne - či sleduje výkony brata Miloša v play-off - čo ho čaká po sezóne

Odohrali ste tridsaťosem zápasov, v ktorých ste zaznamenali päť asistencií. Na ľade ste trávili v priemere trinásť minút na zápas. S produktivitou a časom stráveným na ľade ste ako spokojný?

V Banskej Bystrici som odohral len dva zápasy a tam som v podstate veľmi nehral. Spôsobené to bolo aj tým, že niečo mi bolo povedané, keď som tam šiel a realita