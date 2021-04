Prišla jar, zlodeji číhajú na vaše bicykle

S príchodom jari začíname čoraz častejšie vyťahovať bicykel, ale s tým sa zvyšuje aj počet krádeží bicyklov. Z pivníc, garáži, voľných priestranstiev. Bicykel je totiž tovar, ktorý sa dobre predáva a neraz stojí tisíce eur.

29. apr 2021 o 10:57 Pavol Stolárik

Bicykle sa kradnú všade a neustále. Dôvodom je, že niektoré z nich sú veľmi drahé a je veľmi ľahké bicykel previezť na iné miesto a tam ho predať. Taktiež treba poznamenať, že nie je možné bicykel ochrániť na sto percent, pretože sa vždy nájde spôsob, ako prekonať jeho ochranu.

Pri zabezpečení bicykla pred krádežou vám ide hlavne o to, aby ste to zlodejom sťažili, odradili ich alebo poriadne natiahli čas, ktorý potrebujú na odcudzenie. Mnohé novšie a kvalitnejšie bicykle sa kradnú na objednávku a končia až v zahraničí, kde ich nie je možné vystopovať.

Bicykel treba zamykať vždy a všade. (zdroj: Pavol Stolárik)

Vždy a všade zamykať

Polícia upozorňuje na časté krádeže bicyklov, v uplynulých dňoch eviduje viaceré prípady. Upozorňuje preto cyklistov, aby si vždy zabezpečili svoje bicykle a ponúka viaceré rady, ako krádežiam predísť. informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Gabriela Kremeňová.

Polícia zdôraznila, že pri odstavení bicykla na ulici treba použiť vždy bezpečnostný zámok a snažiť sa bicykel pripútať k pevnému bodu, napríklad stĺpu, zábradliu, stojanu.

„Ak ste v prítomnosti viacerých cyklistov, dajte prednosť fyzickej prítomnosti jedného z vás pri odstavených uzamknutých bicykloch,“ doplnila hovorkyňa.

Pri odkladní bicykla v spoločných priestoroch v dome, kde bývate, treba podľa polície dbať na stále uzamknutie týchto priestorov. Aj v týchto priestoroch, rovnako ako na balkóne či v pivnici, radí bicykel zamknúť.

Polícia tiež odporúča zabezpečiť si kvalitný kovový uzamykací systém. Pri ceste napríklad do obchodu by ste si mali bicykel postaviť na také miesto, kam naň z obchodu aspoň uvidíte.

Polícia zdôraznila, že cenné veci a vybavenie bicykla si treba vždy zobrať so sebou, napríklad tachometer, tašky a podobne. Zároveň upozorňuje, aby si ľudia dali pozor a nekupovali bicykle, ktorých sa chce niekto rýchlo a lacno zbaviť.

„V prípade, že polícia stotožní u nového vlastníka ukradnutý bicykel, je povinná ho zaistiť,“ dodala hovorkyňa.

Prípady pribúdajú zo dňa na deň

V tejto súvislosti polícia uviedla viaceré prípady krádeží bicyklov za uplynulé dni. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci eviduje rôzne prípady krádeže bicyklov.

V mesiaci marec 2021 mal doposiaľ neznámy páchateľ v Čadci odcudziť voľne odložený bicykel značky Btwin, bielej farby s nápisom fialovej farby. V uvedenej veci Obvodné oddelenie Policajného zboru v Čadci objasňuje priestupok proti majetku.

V apríli neznámy páchateľ z pivničných priestorov bytového domu v Kysuckom Novom Meste odcudzil elektrobicykel značky Haibike a horský bicykel značky Ghost. Poverený policajt Obvodného oddelenia Policajného zboru v Kysuckom Novom Meste začal trestné stíhanie vo veci trestného činu krádeže.

Drahý bicykel vie ochrániť riadny zámok (zdroj: Pavol Stolárik)

Odborník radí

Jaroslav Krkoška z Čadce je predajcom bicyklov niekoľko rokov. Sám má skúsenosti s krádežami bicyklov. Pred niekoľkými rokmi si zlodeji za terč zobrali aj jeho predajňu.

„Asi najjednoduchším spôsobom, ako vám niekto ukradne bicykel je použitie veľkých nožníc na železo. Takto sa zlodej dostane jednoducho cez tenké káble a tenké reťaze,“ hovori Jaroslav a vysvetľuje, že je preto zaobstarať si hrubší zámok, aby ste predišli tomuto základnému prelomeniu ochrany.

V prvom rade by mal byť zámok určite odolný voči hrdzi, pretože slabý hrdzavý zámok je veľmi ľahké prerezať. „Jednou z veľmi dôležitých prídavných funkcií zámku je to, či môžete zamknúť bicykel na viacerých bodoch. Slúžia na to predlžovačky zámkov, čo sú v podstate dlhé kovové káble.

Ak investujete do drahších zámkov, uistite sa, že sú tiež odolné voči kyseline. Takisto má mnoho lepších zámkov ochranu voči vypáčeniu zámku, a voči odomknutiu použitím pakľúčov. Celkovo hrubšie zámky, a tiež napríklad reťazové zámky obalené látkou budú odolné proti zmrazeniu dusíkom a následnému rozbitiu.“ dodáva predajca.

Ukradli mi bicykel

Štefan Farkaš z HAKA: najlepšie je údaje nahrať do systému vopred. (zdroj: archív ŠF)

V prvom rade sa hneď rozhliadnite okolo, či zlodej stále nebude na blízku. Zavolajte políciu a dajte im presný popis bicykla, prípadne jeho fotku. Profesionálni zlodeji vždy bicykel prevezú do iného mesta, prípadne tiež bicykel pomenia tak, aby ste ho nespoznali.

Ak chcete zvýšiť šancu na vypátranie vášho bicykla, odporúčame fotky s popisom čo najskôr zverejniť do rôznych skupín na sociálnych sieťach. Napríklad aj do aplikácie HAKA, kde ľudia posielajú okrem automobilov aj bicykle, ktoré im ukradli, aby ich ľudia mohli na ulici spoznať a nahlásiť.

Štefan Farkaš, zakladateľ HAKA hovorí, že najlepšie je nahrať do systému údaje o bicykli vopred. V prípade krádeže ich potom len zverejniť.

„Treba nahrať fotky, výrobné číslo a ďalšie informácie. Pri krádeži auta ostane aspoň techničák, pri krádeži bicykla vám neostane nič, ľudia zvyknú doklady vyhodiť. Pomocou aplikácie viete zistiť, či bicykel kupovaný z druhej ruky alebo z bazáru nie je v pátraní,“ dodáva Farkaš.

Poistenie je istota

Bicykel je možné poistiť priamo pri jeho kúpe u vybraných predajcov. Niektorí predajcovia vedia poistiť aj bicykel, ktorý nebol zakúpený priamo u nich. Nesmie byť však starší ako tri roky a musíte preukázať doklad o jeho kúpe.

Generali, ako jediná poisťovňa na trhu, prináša poistenie šité na mieru pre cyklistov a ich bicykle vrátane elektrobicyklov. Táto služba vás kryje proti krádeži a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Asistenčné služby zasa v prípade nehody zabezpečia odvoz cyklistu do zdravotníckeho zariadenia, odvoz bicykla do servisu či jeho opravu pri nehode.

„V prípade krádeže sa obráťte na predajcu, kde ste si poistenie uzatvorili a odovzdajte mu policajnú správu spolu s fotodokumentáciou. Škodovú udalosť tiež môžete nahlásiť aj sami priamo v Generali prostredníctvom kontaktného centra alebo priamo cez webovú stránku www.generali.sk, kde môžete jednoducho nahrať aj všetky dokumenty,“ radí Peter Ďumbala z poisťovne Generali.