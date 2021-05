Spustili zbierku na realizáciu oddychovej zóny

Na realizáciu projektu potrebujú vyzbierať 7800 eur.

1. máj 2021 o 11:44 Radoslav Blažek

Lavička si hľadá kamošku. Tak znie názov projektu, vďaka ktorému sa nábrežie rieky Kysuca zmení na krásnu oddychovú zónu.

Kampaň na StartLab

K realizácii zámeru, do ktorého sa pustila Mirka Petríková spolu s dobrovoľníkmi z KERIC-u, sa môže pripojiť každý z nás. Oddychová zóna s mólom, ktorá skrášli mesto Čadca, si prirodzene vyžiada finančná prostriedky.

„Projekty už sú vypracované, ďalšou dôležitou fázou je financovanie. Vytvorili sme kampaň na StartLab, ktorú sme spustili v pondelok 26. apríla. Budeme veľmi radi, ak informáciu posuniete ďalej a ešte viac vďační, ak aj prispejete,“ uviedla na sociálnej sieti Mirka Petríková.

Každý môže prispieť len tak pre dobrý pocit, alebo aj získať KERIC zošit, tričko, ochutnávku medzinárodných jedál dobrovoľníkov, či ďalšie zaujímavé ceny. Všetko závisí od výšky vášho príspevku, minimálna suma je päť eur.

Projekt chcú zrealizovať do leta

Na realizáciu projektu potrebujú vyzbierať 7800 eur, v piatok popoludní prekročili vďaka darcom hranicu 3-tisíc eur.

„Finančné príspevky využijeme na nákup materiálu. Schody a oddychové plochy budú upevnené v podloží kovovou konštrukciou, na ktorej budú plastové dosky s dekorom imitácie dreva,“ vysvetľuje v skratke, na čo využijú vyzbierané financie.

„Ak sa podarí vyzbierať vyššiu sumu, budeme môcť zaplatiť aj odborné práce na projekte a zvyšný materiál. Snažíme sa nájsť aj ďalšie spôsoby ako získať financie, napríklad z nadácií a fondov, no podstatne by nám to uľahčilo realizáciu. Do projektu sa zapájajú dobrovoľníci zo Slovenska i zahraničia a postupne ich pribúda. Avšak na tie práce, ktoré nie je v našich silách vykonať, musíme povolať odborníkov,“ pokračuje Petríková.

Projekt plánujú v KERIC-u realizovať ešte tento rok a to čo najskôr, aby sa už cez leto mohol priestor pri Kysuci využívať.