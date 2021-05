Čadčania si môžu objednať domov aj mobilného sčítacieho asistenta

Mesto Čadca zriadi 5 kontaktných miest na asistované sčítanie.

3. máj 2021 o 15:57 Pavol Stolárik

Mohlo by vás zaujať Silu mu dodali kolegovia i bežní ľudia. Nemocnici bude naďalej šéfovať Martin Šenfeld Čítajte

Na Slovensku sa v pondelok 3. mája v rámci tohtoročného sčítania obyvateľov začalo asistované sčítanie. Potrvá do 13. júna.

Historicky prvé plne elektronické Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021 sa dostáva do poslednej zberovej fázy. Asistované sčítanie je určené primárne pre digitálne vylúčených obyvateľov, ktorí nevedia pracovať s technológiami, nemajú prístup na internet alebo sa nemohli sčítať počas online samosčítania do konca marca 2021.

Článok pokračuje pod video reklamou

Stacionárny asistent pomôže so sčítaním

Na kontaktnom mieste sa môže obyvateľ sčítať sám alebo mu na požiadanie pomôže stacionárny asistent. Obyvateľ sa môže sčítať na akomkoľvek kontaktnom mieste bez ohľadu na jeho trvalý pobyt. Zoznam kontaktných miest a ich prevádzkové hodiny budú zverejnené na webstránke www.scitanie.sk.

Mesto vytvorilo 5 kontaktných miest, kde Vám so sčítaním pomôže stacionárny asistent sčítania. Asistované sčítanie bude trvať 6 týždňov do 13.06.2021.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Ako sa za komunizmu oslavoval v Čadci sviatok práce Čítajte

Prehľad kontaktných miest, prevádzkové hodiny a tel. kontakt na asistenta:

Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, Čadca, pracovisko prvého kontaktu

Viera Petráková, tel.: +421 41 430 22 81, viera.petrakova@mestocadca.sk

Mgr. Mária Chylá , tel.:+421 41 430 22 81, maria.chyla@mestocadca.sk

Prevádzkové hodiny kontaktného miesta

Pondelok: 8.00 - 15.30

Utorok: 8.00 - 15.30

Streda: 8.00 - 16.30

Štvrtok: 8.00 - 14.00

Piatok: 8.00 - 14.30

Dom kultúry Čadca, Matičné námestie č. 1434, Čadca

Monika Mudríková, tel.: +421 41 432 21 21, 0905 602 783, dk@mestocadca.sk

Prevádzkové hodiny kontaktného miesta

Pondelok, Utorok, Štvrtok, Piatok : 10.00 - 15.00

Streda: 10.00 - 18.00

Základná škola, M.R.Štefánika 2007, 022 01 Čadca

Mária Goreková, tel.: 0908 082 173, zsstefanikacadca@gmail.com

Prevádzkové hodiny kontaktného miesta

Pondelok, Utorok, Štvrtok, Piatok: 14.00 - 16.00

Streda: 14.00 - 17.00

Základná škola, Komenského 752, 022 04 Čadca

Mgr. Danica Takáčová, tel.: 0918 063 208, riaditel@zskomcadca.sk

Prevádzkové hodiny kontaktného miesta

Pondelok, Utorok, Streda, Štvrtok, Piatok: 12.00 - 14.00

Nemôžete prísť osobne? Nevadí, prídeme za Vami priamo domov. Asistent si s vami dohodne presný termín

Obyvateľ má možnosť požiadať o pomoc aj mobilného asistenta, ktorý príde k nemu domov s tabletom, aby ho v pohodlí domova sčítal. Mobilného asistenta si môže obyvateľ zabezpečiť zavolaním na Mestský úrad Čadca, tel.:+421 41 430 22 81.

Mobilný asistent po objednaní telefonicky kontaktuje obyvateľa a dohodne si s ním presný termín návštevy. Každý mobilný asistent bude vybavený preukazom ,ktorý predloží pri kontakte s obyvateľom. Preukaz obsahuje meno a priezvisko asistenta, identifikátor asistenta sčítania a evidenčné číslo preukazu asistenta.

Upozorňujeme: Žiaden asistent sčítania nechodí k obyvateľom domov sám od seba bez ich vyžiadania. Ak sa obyvatelia s takýmto postupom stretnú, neznámu osobu by nemali do domu alebo bytu pustiť a mali by kontaktovať políciu alebo obec.