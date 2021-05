Predovšetkým sme radi, že bol umožnený tréningový proces aspoň v tejto miere, hovorí Ladislav Hejčík

5. máj 2021 o 17:21 Juraj Pavlík

Od 19. apríla je možné za prísnych hygienických opatrení trénovanie v amatérskych futbalových kluboch.

Oslovili sme štyroch zástupcov kysuckých klubov, ktorí samotní sú hlavne futbalovými fanúšikmi a položili im jedinú otázku:

Súčasné uvoľnenie pandemických opatrení umožňuje amatérskym futbalistom trénovanie v šesťčlenných skupinkách. Osvedčil sa vám tento model?

Peter Zubka, hráč FK Čadca: Na takúto formu tréningu sme zvyknutí, lebo ak chceme v tréningu dosiahnuť určitý počet dotykov, riešiť detaily a dosiahnuť vysoké tempo cvičenia je efektívnejšie trénovať v skupinách. Lepší návrh nemáme, máme len odporúčanie robiť veci s radosťou a využiť každý tréning na zlepšovanie.

Jozef Pavlík, manažér ŠK Javorník Makov: My sme začali trénovať v skupinkách iba v kategórii U13, U 15 a U 19. Myslím si, že je to dobré pre deti aj pre futbal. Muži zatiaľ tento model neodskúšali, ale dúfam, že najbližšie dni sa opatrenia uvoľnia viac a na ihrisku uvidíme nielen šiestich futbalistov, ale aj jedenásť ak nestratili spolu s covidom chuť.



Patrik Koňušík, futbalový tréner FK Slávia Staškov: V mojich očiach je tréning, či v individuálnej alebo skupinovej forme, záležitosťou maximálne dvoch-troch týždňov, s prižmúrením oka nanajvýš štyroch týždňov. Samozrejme, všetci hráči a tréneri by mali najmä z motivačného hľadiska vedieť dátum, kedy sa spustí