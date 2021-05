FOTO: Tip na rýchly cyklovýjazd či reset hlavy po náročnej práci

V cieli vás čaká nádherný výhľad.

5. máj 2021 o 19:26 Juraj Pavlík

Máte náročnú a sedavú prácu, nebojíte si dať trošku do tela a obľubujete krásnu kysuckú prírodu (pred vyrúbaním stromov krajšia)?

Prečítajte si tiež Internista: Infarkt mladne. Ak pociťujete príznaky, nečakajte, ide o každú minútu Čítajte

Mám pre vás super tip na rýchly cyklovýjazd, reset hlavy po náročnej práci, ale aj spôsob, ako sa pred letom tak trošku dostať do kondície.

Drvivá z vás túto trasu rozhodne pozná. No pre tých, ktorí nie, vysadnite na sedadlo vášho bicykla v meste Čadca a vyšliapte si to k Horskému hotelu Husárik a následne na kopec Briava (821 m n.m.), kde vás čaká nádherný výhľad.

Prečítajte si tiež Spustili zbierku na realizáciu oddychovej zóny Čítajte

Nezhltne vám to veľa času, no rozhodne to stojí za to. Odporúčam, kuknite aj fotogalériu.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ak máte nejaký tip na cyklovýjazd či cyklovýlet, pošlite mi ho na juraj.pavlik@petitpress.sk. Možno tak inšpirujete aj ostatných.