Školáci aj škôlkari sa zapojili do upratovania

Deti ukázali dospelým, že im na prírode naozaj záleží.

7. máj 2021 o 11:24 Pavol Stolárik

“ Našu planétu sme nezdedili od našich otcov, požičali sme si ju od našich detí „ David Brower

Deň Zeme oslavujú milióny ľudí na celkom svete, ktorým záleží na našej planéte Zem a ktorí chcú svojim konaním a správaním prispieť k jej zachovaniu pre ďalšie generácie. Aj malý krôčik každého z nás zmôže veľkú vec. Preto nezabúdajme, že každý deň môže byť dňom Zeme.

Upratovania svojho okolia sa venovali aj predškoláci z Kysuckého Nového Mesta a Rakovej aj žiaci základných škôl Turzovka či Čadca - Podzávoz.

Deň Zeme v materských školách

Deň Zeme v Materskej škole na Ulici 9. mája v Kysuckom Novom Meste oslávili čistením a skrášlením životného prostredia.

„Aj, keď sme len malé deti, aj my vieme triediť smeti. Modrá, žltá , zelená vieme, čo to znamená! Takáto pieseň sa ozýva už takmer celý apríl z jednotlivých tried našej materskej školy, povedala učiteľka Angela Slivková.

Deti sa vo vzdelávacích činnostiach pripravovali na oslavu Dňa Zeme, uvedomujúc si dopady a dôsledky znečisťovania životného prostredia aj ony chceli prispieť k zlepšeniu.

Už v predstihu pani učiteľka Vlasta Trúchla, koordinátorka environmentálneho projektu, zhotovila účelnú didaktickú pomôcku „Chráňme prírodu“.

Je využiteľná na princípe hry, hádanky a hlavne v rozširovaní vedomostného obzoru v recyklovaní a dobe rozkladu odpadu.

Deti všetkých vekových skupín sa zoznamovali s triedením odpadov do farebných košov.

Ich úsilie vyvrcholilo priamo na Deň Zeme 22. apríla.

Spoločnými silami vyzbierali, vyhrabali, vyzametali odpad na školskom dvore i blízkom okolí a následne ho separovali do pripravených farebných košov.

Deti ôsmej triedy si skrášlili životné prostredie vysadením kvetov do debničiek i úpravou skalky na školskom dvore. Staršie deti sa zúčastnili pri výsadbe štyroch stromčekov a to smreka, smrekovca, duba, lipky. Ostatní boli pozorovatelia.

„Stromčeky nám daroval Ing. Pavol Franc, pracovník Lesov ŠP, za čo mu ďakujeme a sľubujeme, že o stromčeky sa budeme starať a chrániť ich. Sadením stromčekov sa zároveň zapájame do recyklo – súťaže v rámci nášho projektu Recykolohry,“ dodala Slivková.

Na vyčistených priestoroch sa potom deti hrali veselšie, tešili sa z rozkvitnutých jarných kvetov, práve kvitnúcich kríkov zlatého dažďa.

Na rozmiestnených tabuliach po školskom dvore i vyčistenom chodníku sa objavili farebné kresby jarnej prírody a vypočuli si záver obľúbenej piesne: „Čo to počuť“ Auto? Kde je? Ujo smetiar sa už smeje. Poďme odpad triediť všetci, nech sú z neho nové veci!“

Predškoláci z Materskej školy Raková, Fojstvo v spolupráci so svojimi pani učiteľkami vyčistili prostredie okolo škôlky aj MŠ u Gala, neďalekej rieky, potoka, fary, cintorína. Neskôr spojili svoje sily aj s mladšími kamarátmi a pustili sa do úpravy školskej záhrady.

Zbierali odpadky, konáre, hrabali suchú trávu, upravili kvetinový záhon pred budovou MŠ a zasadili nové kvety, aby potešili oči každého, kto k nám zavíta.

Škola ďakuje členom výboru ZO Zväzu záhradkárov z Rakovej, ktorí prišli orezať a ošetriť ovocné stromy v školskej záhrade. Na jeseň sa tak deti budú tešiť na chutné jabĺčka

Predškoláci opäť preukázali, že im na prírode skutočne záleží a sú ochotní pre ňu niečo urobiť a zapojiť do environmentálnych aktivít.

Práca im išla od ruky, boli na čerstvom vzduchu, v pohybe a dobrej nálade.

Deň Zeme v základných školách

Aj družinári v Spojenej škole Turzovka sa venovali oslave Dňa Zeme. Realizovali množstvo aktivít.

Písali list zemeguli o tom, ako jej budú pomáhať, vyrábali čelenky s činnosťami, ktorými môžu prispieť k ochrane Zeme, vytvorili projekt o tom, ako dlho sa rozkladajú jednotlivé odpadky v prírode.

Deti boli ohromené, keď zistili, ako dlho trvá niektorým odpadkom, kým sa v prírode rozložia. Uvedomili si, že odpadky patria naozaj len do koša.

Oslava dňa Zeme bola tento rok v druhej B Základnej školy s materskou školou Čadca - Podzávoz sprevádzaná projektovým dňom.

V rannej komunite žiaci dokončovali neúplnú vetu „Zem je.....“ .

Čítanie s porozumením si precvičili na „správach a novinkách z lesa“, ktoré im zaslali zvieratká. V texte dopĺňali vhodné slová, ktoré museli byť nielen významovo správne ale zároveň sa museli rýmovať.

Rôzne druhy odpadu napísané na papierikoch žiaci najskôr delili na slabiky, až následne určovali, kam by odpad správne vyseparovali podľa farby kontajneru.

V rámci voľna na počesť oslavy Dňa Zeme si vlastnoručne vyrábali papierovú korunku.

Na matematike školáci spoločne riešili jednoduché i zložené slovné úlohy s enviromentálnou tematikou.

Obľúbená „behačka“, pri ktorej úlohou žiakov v skupine bolo čo najrýchlejšie správne umiestniť príklady na Zem so správnym výsledkom, zožala veľký úspech.

Tak isto aj záverečná aktivita zameraná na prírodovedné vzdelávanie.

V nej sa žiaci zamýšľali, ako by aj oni mohli prispieť k tomu aby sa Zem viac chránila, tipovali a následne sa dozvedeli ako dlho sa niektoré odpadky rozkladajú v prírode.

Aktivita bola zakončená spoločnou skupinovou prácou, billboardom, s príznačným názvom „Príroda nie je smetisko!“, kde žiaci umiestnili nielen rôzne druhy odpadu, ale aj fakty o tom, ako dlho sa dané veci rozkladajú v pôde. V záverečnej komunite žiaci reflektovali, čo by mali, prípadne nemali robiť aby viac prírodu chránili.

V druhej A na hodine výtvarnej výchovy žiaci kreslili prírodu a v prírode porozhadzované plastové fľaše, sklo, konzervy, na hodine slovenského jazyka sme čítali báseň, ktorú som pre nich zložila s názvom „Vodník robí poriadky“. Je o tom, ako vodník ochorel z toho, aká znečistená bola voda v rybníčku a žaburienka si na plechovici poranila kolienka. Pracoval celý prvý stupeň.

Vďaka vám

Hromadné upratovanie, čistenie lesov či povodia riek od odpadov v skupinkách bohužiaľ v čase pandémie zorganizovať nemôžeme.

O to viac je potrebné, aby sme sa zapojili ako jednotlivci.

Stačí začať malými krokmi. Prebúdzajúca príroda nás čoraz častejšie vyháňa na prechádzky, počas ktorých môžeme urobiť niečo užitočné.

Cestou do prírody si vezmime so sebou nejaké vrecko, a keď uvidíme odpad, ktorý do prírody nepatrí, zohnime sa a zoberme ho so sebou. Stačí tak málo, a predsa to povedie k veľkým veciam.

Vďaka patrí vám všetkým, malým, veľkým, dobrovoľníkom, hasičom, seniorom, organizáciám aj samosprávam, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pripojili k tejto aktivite, ktorá nás má všetkých naučiť, že zdravú prírodu musíme zachovať aj pre ďalšie generácie.

Majme Deň zeme každučký deň v roku.

Po prvý krát sa Deň Zeme slávil 22. apríla 1970 v San Franciscu z iniciatívy aktivistov a ekológov a niesol sa v duchu integrácie ekológie do politiky. V súčasnosti je Deň Zeme medzinárodným sviatkom, kedy sa celosvetovo konajú podujatia upozorňujúce na zhoršujúci sa stav životného prostredia a podporujúce ekologické správanie. Cieľom bolo zvýšiť energetickú účinnosť, recyklovať odpadky a hľadať obnoviteľné zdroje energie. Táto akcia mala veľký ohlas práve medzi študentmi. Pre prvú oslavu dňa 22. apríla 1970 bol, zrejme nevedome, vybraný deň 100. narodenín Vladimíra Iľjiča Lenina.