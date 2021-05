V regióne chýba mužstvo vo vyššej futbalovej lige. Malo by vzniknúť „kysucké Pohronie“?

Každý týždeň jedna otázka na futbalovú tému, o ktorej sa vedú najväčšie debaty.

12. máj 2021 o 13:17 Juraj Pavlík

V roku 2012 vznikol klub FK Pohronie, ktorý vznikol spojením dvoch silných klubov. Dolnej Ždane, ktorá bola najúspešnejším tímom v seniorských kategóriach a Žiaru nad Hronom, ktorý mal úspešnú mládežnícku základňu.

Týmto vznikol klub s víziou stať sa vrcholovým reprezentantom regiónu v ligových súťažiach, postavený najmä na odchovancoch z regiónu, doplnených o skúsenejších hráčov. Zdá sa, že sa to podarilo a FK Pohronie aktuálne hrá vo Fortuna lige.

Oslovili sme štyroch zástupcov kysuckých klubov, ktorí samotní sú hlavne futbalovými fanúšikmi a položili im jedinú otázku:

Na Kysuciach chýba vyššia súťaž a nemáme profesionálny klub, ktorý by mohol reprezentovať tento región v druhej lige. Mohla by podľa vás takáto spolupráca vzniknúť na Kysuciach?

Ladislav Hejčík, prezident FK Tatran Turzovka: Myšlienka je to zaujímavá, ale jej realizácia bude trochu zložitejšia. Nepoznám do detailu genézu súčasného klubu FK Pohronie. V samotnom Žiari n.H. sa však tiež hrávali v minulosti vyššie súťaže, či už druhá alebo tretia liga. Viacero sezón tam pôsobil aj náš mládežnícky tréner a predtým juniorský majster Slovenska v drese Dukly Banská Bystrica U19, Pavol Škorník.

Na Kysuciach si momentálne obdobné spojenie neviem predstaviť. Nevidím také dva kluby, kde by mohla nastať podobná symbióza. Tým netvrdím, že to nastať nemôže a že som proti takej myšlienke. Len na to jednoducho musia byť tie správne podmienky a súhra okolností. Pokúšať sa o to nasilu by bolo kontraproduktívne.

Vidíme však, že pokiaľ existuje dlhodobá a silná podpora, tak sa profesionálny futbal na Slovensku dá robiť aj samostatne a v menších mestách. Senica, Myjava, Sereď či Zlaté Moravce sú kluby, ktoré dlhodobo hrajú či hrali Fortuna Ligu.

Pri optimálnych podmienkach by takúto líderskú rolu na Kysuciach mali plniť najmä mestá ako Čadca či Kysucké Nové Mesto, ktoré aj historicky druhú ligu alebo národnú ligu hrali. Dôležitá však je dlhodobá udržateľnosť. Futbal na tejto úrovni je naozaj finančne a personálne náročný, vyžaduje budovanie a udržiavanie investične náročnej infraštruktúry. Nevidím do vnútra spomenutých klubov, ale momentálne na profi úroveň podmienky asi nemajú a neprináleží mi to viac komentovať. Pozitívom v Kysuckom Novom Meste je určite práca s mládežou.

Tiež treba vyzdvihnúť budovanie futbalovej infraštruktúry, či už práve v Kysuckom Novom Meste alebo Krásne nad Kysucou. To sú základy, ktoré môžu v budúcnosti umožniť sformovanie profi klubu. Aj keď to v blízkej dobe reálne nevidím, tak ako ani kysuckú fúziu podobnú Pohroniu.

Jozef Pavlík, manažér ŠK Javorník Makov: S Dolnou Ždaňou sme pred pár rokmi